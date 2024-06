"Magnum" saison 4 : Les 4 premiers épisodes diffusés sur TF1 à partir du mercredi 26 juin 2024

Mercredi 26 juin 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les quatre premiers épisodes de la 4ème saison inédite de la série "Magnum" avec Jay Hernandez, Perdita Weeks, Zachary Knighton et Stephen Hill.

Rappel de l'histoire de la série

Après son retour d'Afghanistan, Thomas Magnum, un officier décoré des Navy SEALs, décide de changer d'activité et d'utiliser ses compétences comme détective à Hawaï.

Il loge dans l'immense propriété de l'auteur à succès Robin Masters qui l'a entre-temps embauché pour être son consultant de sécurité. Il partage les lieux avec Juliet Higgins, ancienne agent du MI6, et majordome britannique du domaine (résidant dans la résidence principale) accompagnée de ses deux loyaux et fidèles dobermanns, Zeus et Apollon (qui n'apprécient guère la présence de Magnum sur les lieux, résidant dans la maison des invités et Magnum les qualifie de 'chiens de l'enfer').

Magnum peut, par ailleurs, compter sur l'aide de ses anciens camarades SEALs et frères d'armes, Orville « Rick » Wright et Theodore « T. C. » Calvin, et de Kumu, une hawaïenne de souche.

21:10 Épisode 4x01 Magnum en solo

Alors que Magnum essaie de cacher sa nouvelle relation amoureuse, le détective enquête désormais en solo. Il se lance à la recherche d’une mère célibataire qui vient de disparaître et que deux tueurs à gages poursuivent également.

Pendant ce temps, Rick reçoit une très mauvaise nouvelle, qui s’avère être excellente...

Au Kenya, Higgins doit faire face à des criminels et se retrouve en contact avec un de ses anciens employeurs.

22:00 Épisode 4x02 Le baptême du feu

Higgins et Magnum enquêtent sur la mort de Makoa Brown, ouvrier sur un chantier. Au fil de l'enquête, ils découvrent que Makoa avait été inculpé pour le meurtre du jeune Michael Aquino, puis relaxé. Le père de la victime l'avait harcelé pendant des mois. Le chef de chantier, Ioha, ment à Magnum et Higgins, ce qui les convainc de le suspecter.

Pendant ce temps, TC et Shammy sont pris en otage par deux trafiquants de drogue qui veulent récupérer leur cargaison. TC est gravement blessé et Shammy parvient à prévenir les secours.

Rick demande conseil à Kumu pour des cocktails, mais la discussion dévie très vite sur Suzy...

22:50 Épisode 4x03 Infiltrés

Higgins surprend Lia chez Magnum. Elle est désormais au courant de leur relation. Elle ne manque pas de cuisiner Thomas pour en savoir plus sur sa nouvelle compagne.

Les deux enquêteurs sont engagés pour retrouver deux sacs de golf dérobés d'une valeur de 5 000 dollars. Le sort de Trevor, le jeune homme qui les a engagés pour retouver les sacs, est étroitement lié à ce vol. Accusé à tort, il a été radié du club au sein duquel il devait passer chez les pros. C'était le but de sa vie, ses parents avaient tout sacrifié pour la passion qui est la sienne et il n'a aucun mobile valable de les avoir subtilisés. Les sacs contiennent-ils autre chose que des clubs de golf ?

23:45 Épisode 4x04 Ceux que nous perdons en route



Higgins se fait engager par sa psychiatre pour enquêter sur le suicide suspect d’une adolescente qu’elle avait pour patiente.