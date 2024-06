Les deux derniers épisodes de "Contre toi" diffusés sur France 2 mercredi 26 juin 2024

Mercredi 26 juin 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes de "Contre toi", une enquête palpitante, mêlant secrets, drame et passion. Un thriller en 4 épisodes avec Virginie Ledoyen, Lannick Gautry et Charlie Dupont.

Comment Esther, une mère de famille lambda, en apparence sans histoire et sans ennemi, peut-elle devenir une femme à abattre et va-t-elle devoir vivre sous protection ? Entre le danger de mort qui plane sur elle et son inévitable attirance pour Mathias, son garde du corps, la menace n'est peut-être pas celle que l'on imagine.

Cette mini-série nous plonge au cœur d'une enquête haletante qui va bouleverser la vie de famille d'Esther Cavalieri.

L'histoire en quelques lignes...

Esther et Fred Cavalieri forment un couple flamboyant et profondément uni à leurs deux enfants. Alors pourquoi Esther, une femme en apparence sans histoire et sans ennemi, se retrouve-t-elle en danger de mort ?

Pour la protéger, Fred embauche Mathias, un garde du corps, le temps que la police trouve le coupable. Seulement, dans leur promiscuité quotidienne, Esther et Mathias vont développer une intimité les attirant irrémédiablement l’un vers l’autre. Et cette tension sensuelle est un vrai danger pour cette famille.

Esther peut-elle continuer à faire confiance à ses proches ? Qui veut du mal aux Cavalieri ?

21:10 Épisode 3

Un incendie criminel a ravagé les ateliers et le stock de l’imprimerie Cavalieri. Alors qu’Esther et Mathias reçoivent respectivement des photos par SMS anonymes de leurs étreintes, Fred devient le principal suspect de l'incendie survenu dans son entreprise. Quelques jours plus tard, un mystérieux motard tente de renverser Swan, la fille d’Esther et Fred, à la sortie de l’école. Tandis que Mathias découvre que Stella, sa femme, lui ment sur son état de santé, Fred lui demande d’emmener sa femme et ses enfants dans leur chalet afin de les mettre à l’abri…

22:00 Épisode 4

Sur les conseils de la lieutenante Nine Garcia, Mathias conduit Esther et ses enfants Swan et Joachim dans leur chalet situé au milieu de la forêt. Esther montre à Mathias un portrait-robot de Fred datant de 2008 et elle se demande si cela n’a pas à voir avec son agresseur. Mathias l’envoie à ses anciens collègues de la PJ afin d’obtenir des renseignements mais le réseau n’est pas accessible. Au commissariat, Fred avoue à Garcia avoir laissé une femme se faire condamner à sa place, il y a 16 ans. Il se demande si cette dernière n’essaie pas de se venger.