"R.I.P Aimons-nous vivants !" nouvelle série sur TF1 avec Claudia Tagbo mardi 16 juillet 2024

À découvrir sur TF1 mardi 16 juillet 2024 à 21:10, les deux premiers épisodes de "R.I.P Aimons-nous vivants", une nouvelle série avec Claudia Tagbo.

L'histoire en quelques lignes...

La vie d’Anne-Lise bascule lorsque son père lui lègue à son décès la direction de la « Maison du deuil », la société de pompes funèbres qu’il a fondée. Elle qui avait tout fait pour s’éloigner de la ville de son enfance et surtout ce business morbide est comme rattrapée par le destin.

Alors qu’elle voyait cette responsabilité comme une charge, la mère célibataire va petit à petit se rendre compte que c’est peut-être l’opportunité pour elle de résoudre tous ses problèmes ! A commencer par son besoin maladif de s’immiscer dans la vie des gens. D’autant plus quand ces gens sont des clients endeuillés qui cherchent à résoudre leurs problèmes personnels.

Pour cela, elle pourra compter sur l’aide de ses fidèles et atypiques employés et ainsi prouver au monde qu’il n’existe pas de mariage sans larmes et pas d’enterrement sans rires !

Avec : Claudia Tagbo (Anne-Lise), Antoine Duléry (Claude Sorda), Pascal Légitimus (Patrick), Guy Lecluyse (Sylvain), Marie-Hélène Lentini (Louison), Arnaud Binard (Michel), Philippe Lellouch (Frédo), Ornella Fleury (Julie), Janis Abrikh (Nasser), Samuel Djian "Bambi" (Samy), Arthur Choisnet (Fabien Sorda), Shirley Bousquet (Claire), Claire Borotra (Carole Rabinot), Flore Bonaventura (Ophélie Rabinot), Cassie Makoumbo Fowe (Tycia), Sovanny Dupeux (Juliette), Adeline Hervouet (Mère de Juliette), Raphaël Caraty (Père de Juliette), Dominique Mérot (Mère de Samy), Caroline Santini (Emilie), Quentin Thiriau (Passager train)