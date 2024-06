"The Durrells : une famille anglaise à Corfou" la saison 1 diffusée sur ARTE jeudi 27 juin 2024

Jeudi 27 juin 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera les 4 premiers épisodes de "The Durrells : une famille anglaise à Corfou", une série également connue sous le nom de "La folle aventure des Durrell".

Librement inspirée de la Trilogie de Corfou de Gerald Durrell, la série créée par Simon Nye suit les mésaventures ensoleillées d’une famille britannique iconoclaste et sans le sou.

Un quintet improbable composé d'une matriarche au bord de la crise de nerfs et de ses quatre enfants – Larry, qui se rêve grand écrivain, Leslie, passionné d’armes, Margo, en constante crise d’identité, et Gerry, qui préfère la compagnie des animaux à celle des hommes. Ces derniers vont devoir s’adapter à l’atmosphère méditerranéenne, aidés par une ribambelle d’insulaires à la douce extravagance. L’île de Corfou, ''délabrée mais magique'', comme l’écrit le fils aîné, apportera in fine à ces joyeux paumés un foyer et une nouvelle vie – mouvementée, certes, mais heureuse.

On plonge dans cette saga feel good, portée par un casting lumineux, comme dans un vivifiant bain de mer : la preuve, tout en tendresse et humour, que la misère est moins pénible au soleil.

20:55 Épisode 1

1935. Louisa Durrell, veuve et mère de quatre enfants, est appelée dans l’établissement scolaire de son petit dernier, Gerry, qui refuse de se plier aux règles. Plutôt que de le réprimander, Mme Durrell s’emporte contre le système éducatif anglais et retire son fils de l’école. À la maison, lors d’une réunion familiale, l’aîné, Larry, propose une idée folle : et si la famille partait s’installer à Corfou, où la vie est moins onéreuse et plus ensoleillée ? Sur place, Spiros, un bienveillant chauffeur de taxi, prend les choses en main et leur dégotte une villa défraîchie, ainsi qu’une femme de ménage, Lugaretzia.

21:40 Épisode 2

La villa montre des signes d’usure inquiétants. Larry, l'aîné de la fratrie, retrouve deux de ses amis, Max et Donald, qui attirent l’attention de Margo. Fasciné par les animaux, Gerry adopte un chien. Theo, son ami naturaliste, passe au domicile des Durrell. En manque de compagnie féminine, Louisa s’invite chez l’épouse britannique du médecin de l’île. Le cadet, Leslie, vit sa première idylle insulaire. Larry se blesse en partant chasser et apprend une heureuse nouvelle au réveil de son opération. Sven, le fermier suédois qui l'a soigné en l’absence du médecin, ne laisse pas Louisa indifférente…

22:30 Épisode 3

Spiros ne semble pas apprécier la visite que Louisa rend à Sven. Leslie est trahi par sa petite amie, qui lui préfère un ancien amant. Larry, qui s’échine à écrire, est missionné pour réconforter son frère. Le petit dernier, Gerry, qui continue à adopter tous les animaux sauvages qu’il croise, rencontre un prisonnier lors d’une de ses sorties dans la nature. Leslie échoue en prison après une bagarre dans un bar. En restituant les poissons rouges que Gerry a dérobés dans une luxueuse villa, Mme Durrell et sa fille Margo font la connaissance d’une aristocrate isolée.

23:20 Épisode 4

Le bonheur semble fuir la petite cellule familiale. Louisa tente sa chance auprès de Sven, sans grand succès. Margo débute en tant que dame de compagnie de la comtesse. Après une énième frasque, Leslie est mis à la porte de la villa et menacé de procès. Pour garantir une défense à son fils, Louisa fait appel au naturaliste Theo et au chauffeur de taxi Spiros, aussi peu qualifiés soient-ils. De son côté, Gerry fait l’apprentissage du deuil. Pour tenter de rendre Sven jaloux, Louisa accepte un rendez-vous qui tourne au désastre…

Les 4 derniers épisodes de cette première saison seront diffusés sur ARTE jeudi 4 juillet 2024 à partir de 20:55.