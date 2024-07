"Plus belle la vie" du 1er au 5 juillet 2024 : résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:40 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 1 juillet 2024 • Épisode 125

Jennifer est au bout du rouleau et se voit interrogée par la police. Chez les Nebout, un nouveau Patrick fait son apparition. Ophélie fait preuve de violence.

Mardi 2 juillet 2024 • Épisode 126

Les tensions explosent au cabinet médical et Jennifer se retrouve plus isolée que jamais. A la résidence, Luna et Nisma expriment leur colère. Ophélie et Vanessa partagent un moment ensemble.

Mercredi 3 juillet 2024 • Épisode 127

Pascal fait dévier l’enquête, mais Samuel est plus déterminé que jamais. Zoé est employée au Mistral pour pour l'été. Patrick est toujours submergé par son mal-être.

Jeudi 4 juillet 2024 • Épisode 128

Jennifer fait une terrible découverte. Suite à une partie de beach-volley, des tensions se font ressentir entre Jules, Morgane et Zoé. De son côté, Steve est au cœur d’une machination.

Vendredi 5 juillet 2024 • Épisode 129

Perturbé par de nouveaux éléments, Samuel se décide à confronter Pascal. Pendant ce temps, Mirta met Patrick et Steve en difficulté. Zoé continue à provoquer de vives tensions autour d’elle.