Inédit de "Camping Paradis" avec Xavier Deluc diffusé sur TF1 lundi 22 juillet 2024

Lundi 22 juillet 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la série "Camping Paradis" dans lequel Laurent Ournac accueillera Xavier Deluc.

Clair de lune au camping

Depuis le temps qu’il le réclamait, Christian Parizot organise enfin l’animation du Camping Paradis. Et ce sera une chasse aux trésors : La Christian Parizot Trésor Quest. Avec diplomatie, les Bleus vont devoir gérer l’énergie bouillonnante du retraité.

Au milieu de ces préparatifs, a lieu l’enterrement de vie de garçon de Guillaume. Il débarque à l’aveugle, guidé par son meilleur ami Max et celui de la future mariée, François-Xavier. Le jeune homme est un peu chamboulé de retrouver le camping qu’il fréquentait il y a quelques années…C’était sans compter la présence de Margaux, sa copine de l’époque…

Parallèlement à tout cela, Emma a invité ses parents divorcés, Thierry et Nathalie, dans le camping de son enfance et espère passer un week-end apaisé avant de partir à Montréal pour finir sa thèse et rejoindre son fiancé. Mais elle assiste impuissante aux mêmes disputes dont elle avait l’habitude plus jeune…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Xavier Deluc (Thierry), Patrick Paroux (Parizot), Noémie Kocher (Nathalie), Fanny Lucet (Emma), Philypa Phoenix (Margaux), Fabian Wolfrom (Guillaume), Ted Etienne (Max), Antoine Ferey (François-Xavier), Victoire Dauxerre (Justine)