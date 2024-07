La série "Quatre mariages et un enterrement" adaptée du film diffusée sur 6ter à partir du 24 juillet 2024

Mercredi 24 juillet 2024 à partir de 21:10, 6ter débutera la diffusion de "Quatre mariages et un enterrement", une série inédite en 10 épisodes adaptée du film culte.

Adaptée du film « Quatre mariages et un enterrement » qui a connu un succès mondial lors de sa sortie en 1994, cette série propose une version en 10 épisodes de l’histoire originale avec un casting plus cosmopolite, différents rebondissements mais toujours 4 mariages… et un enterrement !

Quatre amis américains, Maya, Craig, Ainsley et Duffy se retrouvent à Londres pour un fabuleux mariage et voient leurs vies complètement bouleversées à cause d’une révélation explosive faite devant l’autel. Ils ne se doutent alors pas un instant de l’année qui les attend, ponctuée de belles romances mais aussi de peines de coeur. Des relations seront tissées et brisées, des scandales politiques exposés, et bien sûr il y aura quatre mariages et un enterrement.

21:10 Épisode 1x01 Kash avec un K