"The Durrells : une famille anglaise à Corfou" Fin de saison 1, début de saison 2 sur ARTE jeudi 4 juillet 2024

Jeudi 4 juillet 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera les 2 derniers épisodes de la 1ère saison de la série "The Durrells : une famille anglaise à Corfou" puis débutera la diffusion de la saison 2.

Librement inspirée de la Trilogie de Corfou de Gerald Durrell, la série créée par Simon Nye suit les mésaventures ensoleillées d’une famille britannique iconoclaste et sans le sou.

Un quintet improbable composé d'une matriarche au bord de la crise de nerfs et de ses quatre enfants – Larry, qui se rêve grand écrivain, Leslie, passionné d’armes, Margo, en constante crise d’identité, et Gerry, qui préfère la compagnie des animaux à celle des hommes. Ces derniers vont devoir s’adapter à l’atmosphère méditerranéenne, aidés par une ribambelle d’insulaires à la douce extravagance. L’île de Corfou, ''délabrée mais magique'', comme l’écrit le fils aîné, apportera in fine à ces joyeux paumés un foyer et une nouvelle vie – mouvementée, certes, mais heureuse.

On plonge dans cette saga feel good, portée par un casting lumineux, comme dans un vivifiant bain de mer : la preuve, tout en tendresse et humour, que la misère est moins pénible au soleil.

20:55 Épisode 1x05

Sitôt arrivée sur l’île, la tante Hermione met son nez dans les affaires familiales. Alors qu'il passe ses journées au lit avec Nancy, Larry reçoit une lettre de refus d’un éditeur. Gerry accueille une amie de Theo qui œuvre pour la protection des animaux. Louisa organise une visite de l’île pour ses hôtes, avec l’espoir que la tante Hermione s’adoucisse. Chez la comtesse, Margo s’amourache d’un jardinier. Sven aide Louisa, aux prises avec une situation difficile, et lui fait une proposition…

21:40 Épisode 1x06

Les enfants décident de faire passer un entretien à Sven pour juger de ses qualités de futur chef de famille. En visite chez le fermier suédois, Larry relève plusieurs éléments indiquant que l’homme cache un secret. La comtesse propose d’aider le clan pour les préparatifs du mariage. Après que Gerry a ouvert un zoo dans le jardin, l’un de ses scorpions pique Leslie. Louisa passe une soirée chez Sven. Larry reçoit de bonnes nouvelles de la part d’un éditeur, mais sa relation avec Nancy touche à sa fin. Max et Donald, ses deux amis, reviennent de voyage et font irruption à la villa le jour de la fête.

22:30 Épisode 2x01

Leslie et Larry arborent désormais des moustaches qui attirent les railleries. Sur le marché où elle vend ses plats cuisinés, Louisa rencontre Hugh, un Anglais très entreprenant. De retour chez elle, la mère de famille croise Vasilia, qui gère désormais la location de la villa et réclame les impayés. En panne d’inspiration, Larry délocalise son travail d’écriture dans une myriade d’endroits différents. Leslie tire par erreur sur le chien de Gerry. Jamais à l’abri d’une nouvelle marotte, Margo décide d’oublier les hommes et de se consacrer à Dieu.

23:20 Épisode 2x02

Larry se rend compte que personne n’a lu son roman autour de lui. Louisa accepte un rendez-vous avec Hugh, un compatriote croisé sur le marché. Elle fait également une mise au point familiale et tente de recadrer les troupes. Gerry a grand besoin d’un tuteur ; Spiros accepte le job, mais son apprentissage se révèle catastrophique. Leslie tente de commercialiser une liqueur de kumquat maison qui finit dans le gosier de toute la famille pour fêter les bonnes critiques sur le livre de Larry. Ce dernier prend une décision radicale. Gerry recueille deux loutres qu’il cherche à faire s’accoupler.

Les épisodes suivants seront diffusés sur ARTE jeudi 11 juillet 2024 à partir de 20:55.