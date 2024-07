Lundi 8 juillet 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la série "Camping Paradis" « Une régate au paradis » dans lequel Laurent Ournac accueillera Keen'v.

Une régate au Paradis

Tom et son équipe organisent un stage et une régate de voile animés par Julien, un skipper renommé.

Du côté des arrivants, Carole et Antoine sont ravis à l’idée de retrouver leur fille Jade pour quelques jours de vacances. Mais la vie étant pleine de surprises, Julien n’est pas un inconnu pour Carole et leurs retrouvailles feront remonter des souvenirs et quelques secrets… Il faudra toute l’habileté de Tom pour que la famille reste unie...

Dans le même temps, Benjamin et Margot passent leur traditionnelle semaine au « Camping Paradis ». Seule différence cette année, la venue de Zoé, la cousine de Margot, qui va faire vibrer le cœur du jeune homme… Au grand dam de Margot qui espère plus qu’un simple rôle de meilleure amie auprès de Benjamin.

Enfin, le chanteur à succès Keen’V vient se réfugier au camping pour échapper à la frénésie du show-business. Monsieur Parizot va se lier d’amitié avec lui et l’aider à se remettre en forme…