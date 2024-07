"Un si grand soleil" : 7 épisodes inédits diffusés sur France 2 mercredi 10 juillet 2024

Mercredi 10 juillet 2024 à partir de 21:10, France 2 proposera une programmation exceptionnelle de 7 épisodes inédits de la série "Un si grand soleil".

Ce qui va se passer...

Florent est accaparé par son travail et passe du temps à défendre sa cliente Stéphanie dont il est persuadé qu'elle est innocente. Pour lui, elle est victime d'une injustice et souhaite qu'elle et sa fille Noura soient protégées.

En parallèle, Claire et Florent traversent une crise de couple depuis le départ de Kira. Claire se confie à Elisabeth et Janet tandis que Florent ne trouve plus sa place et sent que Claire s'éloigne... Les événements vont plonger Florent dans les difficultés personnelles et professionnelles.

Cécile qui doit gérer le suicide de Christophe et son passé criminel voit qu'Achille est en colère et s'éloigne d'elle. Il est persuadé que son père a commis des crimes pour rendre justice. Elle tente de le convaincre de voir une psychologue pour l'aider et apaiser leurs relations. En parallèle, Achille va prendre soin de son amie Noura qui vit des moments difficiles avec sa mère Stéphanie.

Au lycée, les résultats du bac stressent Thaïs, Kira, Robin et Louis soutenus par leurs amis. Tiago est troublé par Robin et hésite à lui avouer ses sentiments...

Alix qui vient d'inaugurer sa nouvelle exposition est sous le charme de Nicolas...