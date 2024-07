Trois épisodes de "HPI" à revoir sur TF1 jeudi 11 juillet 2024 avec Audrey Fleurot

Jeudi 11 juillet 2024 à partir de 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la série "HPI" avec Audrey Fleurot.

Rappel de l'histoire de la série

Morgane a 38 ans et trois enfants de deux ex-compagnons. Seule, elle doit gérer sa vie familiale dans des conditions difficiles. Mais elle est à haut potentiel intellectuel, déclare 160 de QI et affiche une bonne dose d’insoumission.

Elle va voir son « destin de femme de ménage » chamboulé, lorsque ses capacités hors norme sont repérées par la police de Lille qui lui propose un poste de consultante. Seulement, Morgane a un problème avec l'autorité...

21:10 Épisode 2x05 De mille feuk

La juge Carole Massard est retrouvée morte dans son bureau alors qu’elle s’apprêtait à rendre son verdict dans un procès d’assises. Alors que les enquêteurs partent sur la piste d’une vengeance de la part des accusés, Morgane, de son côté, déprime. Cela fait des semaines que Ludo l’a quittée et pour en rajouter une couche, elle découvre que Roxane, sa pire ennemie et nouvelle petite amie de Karadec, a pris de plus en plus de place dans la vie de la brigade. Rien ne va pour la consultante qui va devoir se remotiver face à une enquête bien plus complexe qu’elle en a l’air.

22:10 Épisode 2x06 S comme Italie

Après une nuit difficile, Morgane se réveille chez Karadec et au petit déjeuner, la gêne est plus que palpable… Heureusement, ils sont tous les deux appelés sur une nouvelle enquête : le corps d’un pilote de ligne a été retrouvé… Enfin, pas vraiment un pilote de ligne, un livreur de fast-food… Enfin… Un livreur de fast-food qui cachait des liasses de billets dans son appartement… Chelou selon Morgane ! Alors, qui était vraiment leur victime : un mythomane ? un arnaqueur ? Morgane et Karadec vont devoir résoudre le meurtre de ce jeune homme aux nombreux visages.

23:20 Épisode 2x08 Chelou / Pas chelou

Alors qu’elle se retrouve sans toit, Morgane débarque avec toute sa famille chez Gilles. La tuile … Mais le pire est à venir, la voilà suspendue de ses fonctions ! En tout cas, le temps que Roxane finisse l’enquête interne qui la cible. Mais comment rester tranquillement à ne rien faire chez un collègue quand on est HPI, qu’on a plus de maison et que l’enquête qui se déroule sous vos yeux soulève des incohérences de plus en plus évidentes ? Morgane le sait, ils auront besoin d’elle sur cette affaire, mais comment les aider sans éveiller les soupçons de Roxane ?