Jeudi 11 juillet 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera les 4 derniers épisodes de la 2ème saison de la série "The Durrells : une famille anglaise à Corfou".

Librement inspirée de la Trilogie de Corfou de Gerald Durrell, la série créée par Simon Nye suit les mésaventures ensoleillées d’une famille britannique iconoclaste et sans le sou.

Un quintet improbable composé d'une matriarche au bord de la crise de nerfs et de ses quatre enfants – Larry, qui se rêve grand écrivain, Leslie, passionné d’armes, Margo, en constante crise d’identité, et Gerry, qui préfère la compagnie des animaux à celle des hommes. Ces derniers vont devoir s’adapter à l’atmosphère méditerranéenne, aidés par une ribambelle d’insulaires à la douce extravagance. L’île de Corfou, ''délabrée mais magique'', comme l’écrit le fils aîné, apportera in fine à ces joyeux paumés un foyer et une nouvelle vie – mouvementée, certes, mais heureuse.

On plonge dans cette saga feel good, portée par un casting lumineux, comme dans un vivifiant bain de mer : la preuve, tout en tendresse et humour, que la misère est moins pénible au soleil.

20:55 Épisode 2x03

Louisa, qui se sent de plus en plus proche de Hugh, passe voir Larry dans son nouvel appartement. De son côté, Sven trouve enfin l’amour qui lui convient. Alors que Gerry, tiré à quatre épingles, rejoint un nouveau tuteur, Leslie est initié à la photographie par Theo. Bientôt, il tire les portraits de toute la famille. Vasilia, la propriétaire de la villa, enrage de voir Hugh lui échapper à cause de Louisa. Elle met Larry dans son lit dans le seul but de faire enrager sa rivale. Margo, atteinte d’une crise acnéique, s’enferme dans sa chambre et manque le retour de Donald, l’ami de Larry.

21:45 Épisode 2x04

Larry attrape les oreillons et essuie les quolibets de toute la famille. Une tempête s’approche de Corfou. Donald, qui loge chez les Durrell, propose d'aider à l’éducation de Gerry. Margo se dégotte un nouveau prétendant. Tandis que la tempête s’apprête à déferler sur l’île, la tante Hermione fait son retour à la villa, accompagnée d’une amie anglaise qui se prétend médium. Toute la famille se confine et, malgré le scepticisme de certains, une séance de spiritisme s’organise.

22:30 Épisode 2x05

Vasilia presse Larry de la demander en mariage, ce qui n’était pas du tout dans ses plans. Hugh embarque toute la famille pour une baignade. Donald, que Margo fait tourner en bourrique, peine à apprendre quoi que ce soit à Gerry. Spiros et Hugh organisent une partie de cricket entre Anglais et Grecs, sur fond de rivalité mal dissimulée. Après avoir été congédiée par la comtesse, Margo retourne chez cette dernière pour lui demander de remettre le trophée du match. Le jour de la rencontre, Vasilia monte les participants les uns contre les autres.

23:20 Épisode 2x06

La fille de Lugaretzia, bien que très enceinte, remplace sa mère pour faire le ménage chez les Durrell. Larry se réinstalle à la villa pour fuir Vasilia. Margo montre enfin de l’intérêt pour Donald. Louisa n’arrive pas à se décider : doit-elle suivre Hugh en Angleterre avec ses enfants ? Apprenant le départ de Larry, Vasilia commet un geste tragique. Florence, la femme du médecin, entre en labeur à l’instant où d’autres ont besoin de lui. Leslie doit gérer seul l’accouchement de la fille de Lugaretzia. Devant Theo et Gerry émus aux larmes, la loutre de ce dernier donne naissance à deux petits.

ARTE débutera la diffusion de la 3ème saison jeudi 18 juillet 2024 à partir de 20:55.