"Les enquêtes de Vera" deux épisodes à revoir sur France 3 dimanche 14 juillet 2024

Dimanche 14 juillet 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Les enquêtes de Vera".

L’inspectrice-chef Vera Stanhope (Blenda Blethyn) n'a pas son pareil pour mener ses enquêtes...

Difficile de ne pas la remarquer lorsqu’elle intervient sur un homicide. Avec son imper et son chapeau imperturbablement vissé sur la tête, ses jupes trois quarts et ses chemises portées sous une veste matelassée sans manches, elle aime à diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble.

21:10 Épisode 10x1 Le testament du sang



L’homme d’affaires Freddie Gill est retrouvé mort dans sa maison par des huissiers venus prendre possession de sa propriété.

Près de lui, Vera découvre un sac de voyage contenant une importante somme d’argent…

22:40 Épisode 10x02 Parent inespéré



Le corps d’un jeune électricien de 19 ans, Dennis Bayliss, est découvert flottant dans la mer aux abords d’une ferme à saumons sur la côte nord du Northumberland.

L'inspectrice-chef Vera Stanhope découvre rapidement que Thomas Walken, le propriétaire de la ferme, est en réalité le père biologique de Dennis, dont celui-ci venait seulement de découvrir l’existence.