"Un si grand soleil" : 7 épisodes inédits diffusés sur France 2 mercredi 17 juillet 2024

Mercredi 17 juillet 2024 à partir de 20:50, France 2 proposera une programmation exceptionnelle de 7 épisodes inédits de la série "Un si grand soleil".

En raison de l'actualité cette année, la série Un si grand soleil n'a pu être diffusée dans son intégralité.

France 2 proposera mercredi 17 juillet 2024 à partir de 21.10, une soirée avec une programmation exceptionnelle de 7 épisodes inédits.

Ce qui va se passer...

Florent toujours impliqué dans l'affaire de Stéphanie qui est menacée de mort, va coopérer avec Becker et son équipe pour coincer les trafiquants de drogue qui menaçaient Stéphanie et sa fille. Persuadé de l'innocence de Stéphanie, il va poursuivre son aventure avec elle mais va découvrir qu'elle ne lui dit pas la vérité et va comprendre qu'il a été manipulé. Son empathie pour cette mère et sa fille va-t-elle le conduire à faire une faute professionnelle?

Alix apprécie le travail de Maéva à la galerie et lui propose de la laisser fermer un soir la galerie. A son insu, un anniversaire surprise est organisé pour Maéva par Tom à la galerie ce soir-là mais le lendemain, Alix découvrira que sa galerie a été cambriolée.

Alix se retrouve une nouvelle fois au coeur d'une enquête menée par Yann et Becker qui vont tout faire pour prouver qu'elle a commis une arnaque à l'assurance. Alix va vivre de nombreuses péripéties....

Alain prépare son mariage mais voit bien qu'Elisabeth est happée par son travail. Catherine et François sont de plus en plus remontés contre les choix professionnels d'Elisabeth et le fait qu'elle manipule leur fils. Boris se retrouve face à ce clan familial, soutenu par Muriel.

Elisabeth va être confrontée à son passé lorsqu'elle recevra dans un courrier anonyme une photo de Julien en Uruguay. Elle se confiera à Muriel....