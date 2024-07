"Plus belle la vie" du 15 au 19 juillet 2024 : résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:40 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 15 juillet 2024 • Épisode 135

Samuel refuse d’abandonner Jennifer et redouble d’efforts. De son côté, Zoé prend les devants avec son crush. Babeth, quant à elle, décide d’accompagner Patrick dans sa nouvelle lubie.

Mardi 16 juillet 2024 • Épisode 136

Un indice inespéré met Samuel sur la bonne voie. Panique à la résidence : Yolande doit se confronter seule à un audit d’Edith Cardot tandis que Mirta est à l’hôpital.

Mercredi 17 juillet 2024 • Épisode 137

Tension au Pavillon : Blanche cache quelque chose à Luna et Eric. Après les événements, Jennifer a du mal à tourner la page. Patrick est jaloux des exploits de Babeth.

Jeudi 18 juillet 2024 • Épisode 138

Une incroyable découverte au Mistral lance les policiers sur une nouvelle enquête. A la résidence, Mirta doit passer l’audit au plus mauvais moment. Jennifer, toujours au plus mal, peut compter sur l’aide de Mehdi.

Vendredi 19 juillet 2024 • Épisode 139

Les policiers sont sur une nouvelle piste dans leur enquête. Ariane est prête à tout pour empêcher Zoé de conclure avec son crush. Rien ne va plus entre Babeth et Léa.