"The Durrells : une famille anglaise à Corfou", la saison 3 diffusée sur ARTE à partir du jeudi 18 juillet 2024

Jeudi 18 juillet 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera les 4 premiers épisodes de la 3ème saison de la série "The Durrells : une famille anglaise à Corfou".

Librement inspirée de la Trilogie de Corfou de Gerald Durrell, la série créée par Simon Nye suit les mésaventures ensoleillées d’une famille britannique iconoclaste et sans le sou.

Un quintet improbable composé d'une matriarche au bord de la crise de nerfs et de ses quatre enfants – Larry, qui se rêve grand écrivain, Leslie, passionné d’armes, Margo, en constante crise d’identité, et Gerry, qui préfère la compagnie des animaux à celle des hommes. Ces derniers vont devoir s’adapter à l’atmosphère méditerranéenne, aidés par une ribambelle d’insulaires à la douce extravagance. L’île de Corfou, ''délabrée mais magique'', comme l’écrit le fils aîné, apportera in fine à ces joyeux paumés un foyer et une nouvelle vie – mouvementée, certes, mais heureuse.

On plonge dans cette saga feel good, portée par un casting lumineux, comme dans un vivifiant bain de mer : la preuve, tout en tendresse et humour, que la misère est moins pénible au soleil.

La troisième saison de la saga familiale ensoleillée touche aux affaires du cœur et se délecte des différences entre les iconoclastes Anglais et leurs voisins grecs.

20:55 Épisode 3x01

Louisa prend enfin du temps pour elle, mais la vie se charge de lui remettre ses enfants entre les pattes. Larry, en cours d’écriture de son troisième roman, se casse une jambe en trébuchant sur le chien de Gerry. Leslie passe du bon temps en compagnie de plusieurs jeunes femmes. Gerry veut à tout prix amener de nouveaux animaux à la villa. Theo se procure du matériel de radiologie et Margo y trouve une vocation. Tante Hermione annonce son arrivée avec l'intention de ne plus repartir… L’immixtion permanente de la famille dans la vie amoureuse de Leslie provoque la catastrophe.

21:45 Épisode 3x02

Leslie a enfin fait un choix entre ses trois liaisons, mais les conséquences de sa décision n’en finissent pas de pleuvoir sur la villa. Tante Hermione dispense l’un de ses conseils pleins de sagesse à Larry. Margo voit revenir une ancienne relation au cabinet de radiologie. Gerry décide de devenir végétarien. Leslie convainc Daphnée, l’une de ses deux ex-compagnes, de se rendre chez le docteur avec lui. À la suite d’un drame, Louisa est forcée de repartir en Angleterre, accompagnée de Larry.

22:30 Épisode 3x03

En l’absence de Louisa et Larry, les enfants décident de mettre les pieds sous la table. À Londres, Larry rejoint des amis artistes chez qui Louisa puis toute la famille de la tante Hermione, dont son lointain cousin et exécuteur testamentaire Basil, finissent par s’inviter. Sur l’île de Corfou, on propose à Leslie de devenir agent de police. Gerry voit rouge lorsqu’il surprend un paysan en train de battre son âne. Margo revoit son petit ami turc sous le chaperonnage sévère et plein de préjugés du Grec Spiros.

23:20 Épisode 3x04

Leslie parade dans son nouvel uniforme de policier. En voyage à Athènes, Larry envoie un télégramme : un ''prince'' indien qu’il a rencontré va débarquer à la villa. Sur place, il tombe sur un ancien prétendant de Louisa, si désespérément dans le besoin qu’il n’a d’autre choix que de le ramener à Corfou. Sur l’île, Louisa décide finalement d’envoyer Gerry à l’école – si tant est que sa candidature soit acceptée… Larry rachète un bateau au vieil ivrogne qu’il a ramené avec lui. De son côté, Spiros offre un paresseux à Gerry.

Les 4 derniers épisodes de cette 3ème saison seront diffusés sur ARTE jeudi 25 juillet 2024 à partir de 20:55.