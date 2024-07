La saison 12 de "NCIS : Los Angeles" diffusée sur M6 à partir du samedi 20 juillet 2024

Nos héros sortent l’artillerie lourde ! Qu’il s’agisse d’éviter une attaque nucléaire ou de garder une longueur d’avance sur un harceleur sociopathe, chaque affaire touche une corde sensible de l’équipe.

Alors que le passé de Callen (Chris O’Donnell) continue de le rattraper, Sam (LL Cool J) est confronté à des risques mettant sa famille en péril.

Pendant ce temps, Kensi (Daniela Ruah) fait face à une menace sérieuse de la part d’un criminel gracié, Deeks (Eric Christian Olsen) gagne son badge NCIS, Eric (Barrett Foa) devient milliardaire, et Nell (Renée Felice Smith) envisage une promotion.

Pour cette 12ème saison, le NCIS : Los Angeles accueille un nouvel agent, Devin Roundtree (Caleb Castille), apparu dans 3 épisodes de la saison précédente.

Si Hetty Lange (Linda Hunt) sera un peu moins présente à l’écran nous assisterons au retour de Kamran, la fille de Sam Hannah, interprétée par la chanteuse Kayla Smith (lors des saisons précédentes c’est l’actrice Layla Crawford qui jouait ce personnage alors plus jeune).

Enfin, la fin de cette saison sera marquée par le départ de 2 acteurs emblématiques.

Lorsqu’un bombardier russe disparaît alors qu’il survole le sol américain, Callen et Sam doivent le traquer dans le désert et sécuriser ses armes et ses renseignements avant que les Russes à bord ne détruisent l’avion. Hetty confie à Nell une mission énigmatique.

21:55 Épisode 12x02 Crimes de guerre