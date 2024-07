"Les enquêtes de Vera" deux épisodes à revoir sur France 3 dimanche 21 juillet 2024

Dimanche 21 juillet 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Les enquêtes de Vera" : « Pas si propre » et « Pari perdant »

L’inspectrice-chef Vera Stanhope (Blenda Blethyn) n'a pas son pareil pour mener ses enquêtes...

Difficile de ne pas la remarquer lorsqu’elle intervient sur un homicide. Avec son imper et son chapeau imperturbablement vissé sur la tête, ses jupes trois quarts et ses chemises portées sous une veste matelassée sans manches, elle aime à diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble.

21:10 Épisode 10x03 Pas si propre



Luke Sumner est retrouvé mort dans un passage souterrain à quelques pas de son appartement, le corps roué de coups.

Vera cherche à reconstituer ses dernières heures afin de comprendre ce qui a pu conduire à son meurtre. D'autant que les circonstances de sa mort détonnent avec le caractère de Luke décrit comme un jeune homme tranquille et dont la vie était plutôt austère. Travailleur acharné, il passait la plupart de son temps dans une société de nettoyage où les patrons l'exploitaient. Il restait marqué par la mort de son père, assassiné lui aussi plusieurs années auparavant et par le suicide d'une amie d'enfance. Il avait rompu tout lien avec les habitants du village où il avait grandi y compris avec sa mère, Carmel.

Vera a l'intuition que la clé de l'énigme se trouve dans son passé

22:40 Épisode 10x04 Pari perdant



Lorsque le magnat des paris Alun Wilmott est abattu à son domicile, au retour d’une soirée au cynodrome qu’il possède, tout le monde suppose qu’il a été victime d’un cambriolage qui a mal tourné.

Mais l'inspectrice-chef Vera Stanhope se rend vite compte que Wilmott était en réalité la cible d’un assassinat, et que son meurtre a été maquillé en cambriolage.