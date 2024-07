"Plus belle la vie" du 22 au 26 juillet 2024 : résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:40 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 22 juillet 2024 • Épisode 140

Toutes les pistes convergent vers Blanche. La hiérarchie impose à Morgane de mentir à Zoé. Babeth et Léa ne parviennent toujours pas à s’entendre.

Mardi 23 juillet 2024 • Épisode 141

Blanche continue de protéger son secret. Malgré un emploi du temps millimétré, Léa ne parvient toujours pas à assurer. Une situation incongrue permet à Vanessa une heureuse rencontre.

Mercredi 24 juillet 2024 • Épisode 142

Le mystère autour de Blanche s’éclaircit. De son côté, Vanessa refuse de s’engager. C’est la panique au Mistral quand Thomas et Barbara acceptent une mission d’envergure.

Jeudi 25 juillet 2024 • Épisode 143

Blanche découvre les effets de la notoriété. Morgane, quant à elle, est confrontée à la jalousie de Jules. Dans la perspective de la fête d’été de la mairie, Léa tente de rattraper ses bêtises.

Vendredi 26 juillet 2024 • Épisode 144

La fête d’été de la mairie ne se déroule pas comme prévu. La présence de Garrec, célèbre sculpteur, et Rossi, un imprésario sportif, sème le trouble. Les Mistraliens doivent faire face à des situations complexes.