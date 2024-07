"The Durrells : une famille anglaise à Corfou", les derniers épisodes de la saison 3 diffusés sur ARTE jeudi 25 juillet 2024

Jeudi 25 juillet 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera les 4 derniers épisodes de la 3ème saison de la série "The Durrells : une famille anglaise à Corfou".

Librement inspirée de la Trilogie de Corfou de Gerald Durrell, la série créée par Simon Nye suit les mésaventures ensoleillées d’une famille britannique iconoclaste et sans le sou.

Un quintet improbable composé d'une matriarche au bord de la crise de nerfs et de ses quatre enfants – Larry, qui se rêve grand écrivain, Leslie, passionné d’armes, Margo, en constante crise d’identité, et Gerry, qui préfère la compagnie des animaux à celle des hommes. Ces derniers vont devoir s’adapter à l’atmosphère méditerranéenne, aidés par une ribambelle d’insulaires à la douce extravagance. L’île de Corfou, ''délabrée mais magique'', comme l’écrit le fils aîné, apportera in fine à ces joyeux paumés un foyer et une nouvelle vie – mouvementée, certes, mais heureuse.

On plonge dans cette saga feel good, portée par un casting lumineux, comme dans un vivifiant bain de mer : la preuve, tout en tendresse et humour, que la misère est moins pénible au soleil.

La troisième saison de la saga familiale ensoleillée touche aux affaires du cœur et se délecte des différences entre les iconoclastes Anglais et leurs voisins grecs.

20:55 Épisode 3x05

Une famille italienne, les Ferrari, vient de s’installer sur l’île. Spiros propose à Larry et Leslie de rejoindre le corps des pompiers volontaires. Gerry fait la connaissance d’une jeune fille passionnée de naturalisme. Les Durrell et leurs nouveaux voisins échangent des invitations à dîner. Louisa accepte d’apprendre aux deux filles Ferrari les arts de la table, mais Theo fait irruption au beau milieu d’un déjeuner, chargé d’une révélation éclatante sur les nouveaux venus.

21:45 Épisode 3x06

Gerry est désarçonné par sa puberté galopante. Les préparatifs de son treizième anniversaire sont eux-mêmes perturbés par une invasion d’insectes. Contrairement à son habitude, Spiros est d’humeur bien sombre, bouleversé par un événement qu’il confie à Larry. Leslie et Daphnée, invitée pour l’anniversaire, se rapprochent. Louisa s’inquiète de la vitesse à laquelle ses enfants grandissent et lui échappent. Tous les convives livrent leurs soucis de santé au médecin, qui aurait préféré profiter des célébrations tranquillement...

22:30 Épisode 3x07

Henry Miller, un bon ami de Larry, vient passer quelques jours de vacances à la villa. Au poste de police, Leslie apprend que Sven et son conjoint sont sur le point d’être arrêtés. Larry se mobilise pour lui porter secours et met sur pied une équipe chargée des questions légales. Accompagnée de Margo, Louisa fait un tour chez Spiros, qui vit mal son célibat. Chez les Durrell, Henry Miller partage son temps entre baignades, lecture et écriture, dans le plus simple appareil. Le cousin Basil, exécuteur testamentaire de la tante Hermione, arrive de Londres à l’improviste.

23:20 Épisode 3x08

Larry rencontre une jeune femme contorsionniste dans un cirque. Après que la famille a décidé de rendre visite à la petite troupe de passage sur l’île, Margo se découvre une nouvelle vocation : artiste circassienne. Son prétendant turc Zoltan est rappelé au pays pour des affaires familiales. Leslie demande Daphnée en mariage, mais ne rencontre pas l’enthousiasme attendu. Florence, la femme du médecin, lui apprend une nouvelle déstabilisante. Spiros passe de plus en plus de temps chez les Durrell. Le spectacle du cirque étant menacé par le manque de réservations, Louisa décide de prendre les choses en main.

La 4ème et dernière saison sera diffusée sur ARTE jeudi 1er août 2024 dans son intégralité (6 épisodes).