"Alex Hugo" : La mort ou la belle vie, épisode pilote à revoir sur France 5 lundi 29 juillet 2024 avec Samuel le Bihan (vidéo)

Lundi 29 juillet 2024 à 20:50, France 5 vous proposera de voir ou de revoir un épisode de la série "Alex Hugo" avec Samuel le Bihan : « La mort ou la belle vie ».

Ne supportant plus la violence de son quotidien, Alex Hugo, ancien grand flic marseillais, s'est retiré dans un petit commissariat municipal perdu dans les montagnes.

C'est dans ce décor idyllique, havre de paix et de tranquillité, que la mort va frapper à nouveau...

La mort ou la belle vie

Ancien agent marseillais réputé, Alex Hugo, surnommé « La Tendresse », a choisi de quitter la ville et une violence qu'il ne supportait plus pour s'isoler dans les montagnes, poussé par son besoin de liberté. Là, il occupe désormais un poste de policier municipal et jouit d'une tranquillité à laquelle il était jusque-là peu habitué.

Mais voici que la mort frappe à nouveau, sans crier gare, et le rattrape en pleine montagne, perturbant le fragile équilibre qu'il avait établi. Le cadavre d'un pêcheur a été retrouvé au bord du torrent.

Débute alors une longue quête, impliquant une mystérieuse tueuse à la hache…