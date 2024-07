"The Durrells : une famille anglaise à Corfou", la 4ème et dernière saison diffusée sur ARTE jeudi 1er août 2024

Jeudi 1er août 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera dans son intégralité la 4ème et dernière saison de la série "The Durrells : une famille anglaise à Corfou".

Tandis que la guerre se rapproche, les Durrell s’apprêtent à refermer le chapitre grec de leur vie.

Six épisodes intenses pour clore cette saga familiale tendre et déjantée, qui prouve que la misère est définitivement moins pénible au soleil.

20:45 Épisode 4x01

Les Durrell ont transformé leur villa en maison d’hôtes pour touristes, où séjourne notamment Basil, l’exécuteur testamentaire de tante Hermione. Spiros vient rendre visite à la famille après le retour de sa femme et de ses enfants. Margo, qui travaille au cabinet de radiologie de Theo, prend quelques jours de congés pour s’essayer à la coiffure. Un nouvel arrivant, recherché par la police de Corfou, s’installe dans l’une des chambres à disposition. Peu à peu, les échos de la montée du fascisme parviennent jusqu’au havre de paix grec des Durrell.

21:45 Épisode 4x02

Un colonel à la retraite mal dégrossi, vétéran de la Première Guerre mondiale, s’installe dans la chambre du haut. Après le départ de Larry, Margo décide de quitter la villa à son tour et trouve secrètement refuge chez Theo. Spiros et Louisa tentent de vivre une relation amicale apaisée. Leslie propose de s’occuper de la fille de Daphnée sur son temps libre. Parallèlement, il accepte d'organiser une chasse au sanglier pour le colonel. Gerry, furieux, décide de saboter l'événement…

22:30 Épisode 4x03

Au marché, Louisa tombe par hasard sur Spiros et sa femme. Sous le coup de la gêne, elle invite le couple à un pique-nique organisé à l’occasion d’une visite à Larry. Toujours en quête d’elle-même, Margo retourne en Angleterre. Résidant chez les cousins de Louisa, elle fait souffler un vent de fraîcheur sur la société conservatrice britannique. Après avoir vécu un pique-nique désastreux, les Durrell trouvent un bar dont le tenancier ne leur est pas étranger. À Paris, où il est en voyage, Larry est subitement saisi de mélancolie.

23:15 Épisode 4x04

La maison d’hôtes abrite désormais une cohorte de pensionnaires originaux qui alimentent les rumeurs et suscitent la réprobation. Theo conseille à Louisa de montrer aux habitants son attachement aux coutumes grecques. Spiros passe tout son temps à la villa sous le prétexte de construire les enclos du zoo que Gerry veut inaugurer. Ce dernier constate que la jeune fille qu’il convoite préfère les adolescents plus âgés et à moto. Leslie intrigue pour que Basil fasse des avances à la femme de Spiros. En Angleterre, Margo se voit confier le tutorat d’une adolescente…

00:05 Épisode 4x05

On annonce que le bateau du roi d’Angleterre passera bientôt au large de Corfou. Sur son promontoire, la villa constitue un point d’observation idéal. Leslie prend la direction d’une troupe de scouts. Inquiète de la guerre qui se rapproche avec l’invasion de l’Albanie, Margo rejoint la Grèce en train, dans un compartiment qui abrite des voyageurs de toutes les nationalités. Louisa confronte Basil à la relation qu’il entretient avec la femme de Spiros. Elle-même met fin au jeu de dupes de sa vie sentimentale.

00:50 Épisode 4x06

Avec le retour de Larry, la famille Durrell est enfin au grand complet. Tandis que l’Europe est au bord du gouffre, Louisa refuse d’écouter les nouvelles de la guerre que rapporte son aîné. Leslie tente de convaincre Spiros de ravaler sa colère. De retour à la villa, Margo vit un début d’idylle avec un de ses compagnons de voyage. La police de Corfou cherche à réquisitionner la radio et confisque la machine à écrire de Larry. Depuis l’Albanie, une tragique nouvelle bouscule le cours des événements. Gerry se décide à relâcher ses animaux. Avant leur inévitable départ, les Durrell interprètent une dernière pièce écrite par Larry.