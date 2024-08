"Les hautes herbes" : mini-série avec Emmanuelle Devos à revoir sur ARTE jeudi 8 août 2024

Après l’accident de sa mère, un jeune garçon est hébergé à la campagne chez un jeune couple et découvre un monde où les tensions sourdent, entre colère sociale et drame passionnel... Mis en scène par Jérôme Bonnell, un thriller choral qui fait la part belle à l’intime et à l’enfance, avec Emmanuelle Devos, à voir ou à revoir sur ARTE jeudi 8 août 2024 à partir de 20:55.

Thriller à pas de loup À travers la comédie, le drame, ou un mélange des deux (J'attends quelqu'un, Le temps de l'aventure...), le cinéma de Jérôme Bonnell s'attache avant tout aux personnages, en explorant délicatement les sentiments qu'ils éprouvent. Avec Les hautes herbes, il s'attaque à un nouveau format, la minisérie, et à son premier thriller. Mais il joue avec les codes du genre en ancrant son histoire dans une campagne baignée par le soleil de l'été et en la racontant sur le mode intimiste, à travers le point de vue d'un enfant, plongé par accident dans la vie en apparence tranquille d'une bourgade rurale. Observateur silencieux, Jules (Antonin Chaussoy) perçoit des tensions chez ces adultes prisonniers de leur colère, de leur jalousie et de leur frustration. Par le biais de ce regard d'enfant, le réalisateur ouvre ainsi les portes d'un conte initiatique où le thriller avance à pas de loup, entre drame passionnel et crise sociale. Portée par une mise en scène précise et un formidable casting - Emmanuelle Devos (Ève), habituée de l'univers du cinéaste, les présences attachantes de Louise Chevillotte et Jonathan Couzinié et des seconds rôles savoureux, de Lazare Gousseau en auteur de BD dépressif à India Hair en garde champêtre peu farouche -, cette minisérie explore avec intensité la faculté de l'enfance à ressentir le monde avant de le comprendre. 20:55 Épisode 1 Un été, en Touraine. Lucille et Glenn accueillent Jules, 10 ans, dont la mère vient d'être hospitalisée à la suite d'un grave accident de voiture. Fasciné par la douce et aimante Lucille, le jeune garçon prend ses marques dans une bourgade parcourue de tensions. Tandis que la récente fermeture d'une usine attise la colère de certains habitants, Mounir, un jeune saisonnier, disparaît. Ève, qui l'a rencontré fortuitement, s'en inquiète, mais semble être la seule... 21:40 Épisode 2 Ève tente d'attirer l'attention de la gendarmerie sur la disparition de Mounir, mais seule Maud, la garde champêtre, l'écoute et la prend au sérieux. Glenn, au chômage depuis qu'il a quitté la gendarmerie, noue une relation complice avec le petit Jules. Au village, la fermeture de l'usine avive les tensions. Les ouvriers sont dans la rue, en colère... 22:35 Épisode 3 Une nouvelle disparition est signalée dans la région, celle du représentant syndical de l'usine. Chacun se méfie de son voisin. L'enquête sur les disparitions menée par Ève et la garde champêtre est sur le point d'aboutir mais Jules a déjà compris la vérité. Il est pris au piège...

