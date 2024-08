La 7ème saison de la série "9-1-1" diffusée sur M6 à partir du mardi 27 août 2024

Mardi 27 août 2024 à 21:10, M6 débutera la diffusion de la 7ème saison inédite de la série "9-1-1-" au cours de laquelle sera fêté le 100ème épisode.

Impliquée dans des urgences toujours aussi spectaculaires, l’équipe du 9-1-1 de Los Angeles reprend du service !

Avec un début de saison marqué par une catastrophe de grande ampleur pour Athena et Bobby partis en lune de miel, nous assisterons à un mariage très attendu et le retour d’anciens personnages.

Cette saison est l’occasion de fêter le 100ème épisode de la série dans lequel Buck, après avoir échappé de peu à la mort la saison dernière, entamera une nouvelle relation qui lui permettra de se découvrir un peu plus…

Les deux premiers épisodes seront diffusés mardi 27 août 2024.

21:10 Épisode 7x01 Croisière de rêve

Après leur mariage, Athena et Bobby partent en croisière pour leur voyage de noces. Mais leur sens du devoir les oblige à suspendre leurs vacances de façon brutale et inattendue. Un avion de chasse piège un civil et un incident inhabituel met un couple dans une situation délicate.

21:55 Épisode 7x02 Quand vient l'orage

Le cauchemar continue pour Bobby et Athena qui, après l'explosion de leur navire de croisière, viennent en aide aux passagers blessés. Hen se remet en question après une intervention qui tourne mal et s’inquiète de la situation d’Athena et Bobby.