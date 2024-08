6 épisodes de "Balthazar" à revoir sur TF1 vendredi 9 août 2024 avec Tomer Sisley

Vendredi 9 août 2024 à partir de 21:10, TF1 poursuivra son marathon de rediffusion de ses séries face aux Jeux Olympiques avec 6 épisodes de la série "Balthazar".

Rappel de l'histoire...

Raphaël Balthazar est le médecin légiste le plus doué de sa génération ; il sait faire parler les morts comme personne. Il fascine autant qu'il exaspère, car il se moque des normes et des conventions. Il devient le coéquipier de la capitaine de police Hélène Bach aux côtés de qui il est confronté aux enquêtes meurtrières les plus complexes.

21:10 Épisode 5x04 La vérité est ailleurs



Alors que Balthazar tente de remplir son rôle de père pour Alice, mais aussi de gérer la nuit passée avec Olivia, il est appelé sur une drôle d'affaire. Un car de retraités a été retrouvé vide dans un champ : les six personnes âgées se sont volatilisées. Le chauffeur parle d'une grande lumière blanche et dans le champ, les enquêteurs découvrent un immense crop circle. Pourrait-il s'agir d'extraterrestres ?

22:00 Épisode 5x05 Famille parfaite



Balthazar et Camille sont appelés sur une impressionnante scène de crime : une famille, le père, la mère et le fils ont été exécutés sur une aire d'autoroute. Rapidement, Balthazar comprend que la famille a été créée de toutes pièces : aucun d'entre eux ne se connaissait quelques jours avant de monter dans cette voiture. Chacune des victimes a accepté cette mascarade pour transporter de la drogue... qui a disparu. Qui les a tués et a volé la drogue ?

23:05 Épisode 5x06 Game over



Camille apprend que Maya vient de s’évader de prison grâce à Alexandre. Le duo infernal est de retour. Que veulent-ils ? S’en prendre à Alice ? Mais alors que Balthazar s’effondre d’inquiétude, Camille se réveille... dans un cercueil. Six pieds sous terre.

00:05 Épisode 1x04 Les âmes sœurs



Dans un cinéma, le corps d’une jeune femme couvert de sang est étendu sur le sol. Mais Balthazar se fige : ce sang n’est pas le sien. C’est celui de son fiancé, Lucas, qu’il sauve in extremis. En plongeant dans la vie de ce couple, Hélène et Raphaël vont découvrir des secrets inavouables…

01:10 Épisode 1x05 La vie en miettes



Dans la Seine, des morceaux de corps. Balthazar comprend que ce sont deux corps, celui d’un père de famille, veuf, et d’un proviseur de lycée sans histoire, sans rien en commun. Si ce n’est Léo, 17 ans, le fils de la première victime, qui fréquentait le lycée de la seconde victime. Quels sont les secrets du jeune homme ?

02:20 Épisode 1x06 Les disparues

Balthazar est appelé en renfort sur un carambolage automobile. Problème : l’une des victimes, une jeune femme en robe de princesse, était déjà décédée bien avant l’accident et son corps a probablement été transporté dans une des voitures impliquées.