3 épisodes de "Commissaire Dupin" à revoir sur France 3 dimanche 11 août 2024

Dimanche 11 août 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir trois enquêtes du "Commissaire Dupin" avec Pasquale Aleardi.

Le commissaire Georges Dupin est muté par mesure disciplinaire de Paris à Concarneau, en Bretagne.

Ses enquêtes nous feront visiter les plus beaux paysages bretons, que ce citadin grognon va apprendre à apprécier.

21:10 Épisode 1x03 Poisson blanc

La journaliste Lilou Breval, qui enquête sur un potentiel scandale sanitaire à Guérande, demande à son ami le commissaire Dupin de la rejoindre en pleine nuit dans les salines des frères Daeron. Sur place, aucune trace de Lilou, et de plus, le commissaire Dupin se fait tirer dessus. Blessé au bras, il décide tout de même de mener l'enquête afin de retrouver son amie disparue et tenter d'en savoir plus sur cette affaire.

Le commissaire Rose, chef de la police locale, va devoir composer avec Dupin, bien qu'elle n'apprécie pas qu'il vienne mettre son grain de sel sur son territoire...

22:40 Épisode 1x02 Triple meurtre aux Glénan



Un touriste découvre trois cadavres : celui de Lucas Lefort, directeur d'une école de voile sur l'île de Saint-Nicolas, celui de Yannick Connan, chef d'entreprise spécialisé dans l'immobilier, ainsi que celui de Pageot, proche de l'extrême droite, propriétaire de deux chevaux et de plusieurs voitures de collection. Les trois victimes ont absorbé une dose d'un puissant sédatif après un repas bien arrosé au restaurant de Solenn Nuz. Le commissaire Georges Dupin est informé que les trois victimes avaient le projet de construire un complexe hôtelier sur cette île de l'archipel des Glénan, malgré le fait que toute la zone soit protégée par la législation.

De dessous de table en irrégularités, en passant par l'élimination des gêneurs, l'enquête de Dupin va révéler les recoins peu reluisants d'une petite société avide de gains et sans scrupules.

00:10 Épisode 1x04 Un cadavre disparait



Sophie Bandol, une artiste à la carrière brisée suite au suicide de son amant, découvre le corps sans vie de Ryan McKenzie, un Ecossais de Glasgow, grossiste en fruits de mer. Le commissaire Dupin récupère, sur la scène supposée du crime, une chaînette avec un pendentif représentant un symbole druidique. Peu avant sa disparition, la victime s'est rendue chez un ostréiculteur du nom de Baptiste Kolenc. Louanne, la fille de Kolenc, raconte que leur visiteur s'était battu la veille au soir avec un certain Pierre Delsard…

Lorsque le cadavre de Seamus Smith, d'origine écossaise, est découvert sous un pont, Dupin, au cours de l'enquête, va révéler au grand jour un événement du passé qui va le mener au meurtrier…