"Capitaine Marleau" : Ne plus mourir jamais avec Isabelle Adjani à revoir sur France 2 vendredi 16 août 2024

Vendredi 16 août 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir l'épisode « Ne plus mourir jamais » de la série "Capitaine Marleau" avec Corinne Masiero et une invitée exceptionelle : Isabelle Adjani.

Sous des manières caricaturales et des airs sarcastiques, Marleau fait preuve de redoutables capacités de déduction qui lui permettent de résoudre les enquêtes qui lui sont confiées.

Elle guette ses proies, les piste et les surprend à l’improviste : ses traques s'organisent, dans chaque épisode, autour d'une personne suspecte...

Épisode 2x07 Ne plus mourir jamais



Le corps d'une jeune femme est retrouvé dans le fleuve. Le capitaine resserre son étau sur Isabelle Laumont, femme imprévisible, et pour cause : elle est sortie, il y a quelques mois, de quinze ans de coma. Or à son réveil, Isabelle a découvert que l'homme avec qui elle vivait avant son accident venait d'épouser… Elise, la jeune femme que l'on vient de retrouver noyée !

« On m'a volé ma vie ! » affirme Isabelle, bien décidée à tout regagner : ses capacités physiques et mentales, son poste de chercheuse scientifique, sa fille adolescente qui ne croyait pas qu'elle se réveillerait un jour, et son mari. Jusqu’où ira-t-elle pour arriver à ses fins ? A-t-elle tué celle qui a pris sa place ?

Marleau comprend surtout qu’Isabelle semble être la coupable idéale et qu’elle dérange. Elle n’aurait jamais dû renaître. Et c'est bientôt elle qui est en danger. A Marleau de la protéger, tout en cherchant à identifier le meurtrier …

Avec : Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Thibault de Montalembert (Richard Tamani), Yannick Renier (Vincent Duparc), Quentin Dolmaire (Tom Tamani), Raph (Aurore Tamani), Lily Taieb (Laurianne Petitbois), Sarah Pasquier (Elise Janson Tamani), Didier Flamand (Professeur Lalou), Clara Pirali (Severine Brali), Christine Murillo (Valérie Wilkins).

Et la participation exceptionnelle d'Isabelle Adjani.