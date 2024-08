"Camping Paradis" : épisode inédit avec Jérôme Anger et Christelle Chollet lundi 19 août 2024 sur TF1

Lundi 19 août 2024 à 21:10, TF1 diffusera un épisode inédit de la série "Camping Paradis" dans lequel Laurent Ournac accueille en Guests Jérôme Anger et Christelle Chollet.

Une ferme au Paradis

La ferme Andrieux pose ses enclos et ses bêtes au Camping Paradis. Tom est heureux d’accueillir Marc et Géraldine qui ont l’habitude de faire découvrir la vie rurale aux vacanciers. Seulement, cette année, les fermiers sont soucieux, les nuages s’accumulent sur leur activité et ils risquent de devoir mettre la clé sous la porte. C’est la raison pour laquelle Julie, leur fille unique, les rejoint sans prévenir afin de leur proposer des solutions modernes pour sauver la ferme familiale. Marc, obstiné et têtu, est opposé à tout changement de pratique. Tom aura fort à faire pour apaiser les esprits et faire entendre raison à Marc.

Dans le même temps, Marina, la cousine d’Audrey vient passer sa traditionnelle semaine de vacances avec sa meilleure amie, Camille. Tout s’annonce parfait jusqu’au moment où Raphaël, l’amoureux de Marina arrive pour la surprendre. Il est, en effet, l’ex-crush de vacances de Camille et elle ne sait rien de la relation entre eux… Heureusement, Audrey est là pour jouer les pompiers du cœur et de l’âme.

Enfin, Parizot va se lier d’amitié avec une jeune fille dont le papa, trop occupé à travailler, oublie que les vacances sont faites pour passer du bon temps en famille…