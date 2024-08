"Nautilus" : 4 épisodes inédits diffusés sur France 2 lundi 19 août 2024 (vidéo)

Lundi 19 août 2024 à 21:10, France 2 diffusera quatre nouveaux épisodes de "Nautilus", une série-événement familiale inspirée des récits de Jules Verne, mêlant action, émotion et écologie.

L'histoire en quelques lignes...

Nautilus retrace la mission de Nemo pour se venger de la East India Mercantile Company, qui lui a tout pris. Nemo vole audacieusement un prototype de sous-marin dans la colonie pénitentiaire où il est emprisonné et s'échappe dans l'océan avec un équipage hétéroclite de prisonniers. Il projette d'atteindre le légendaire trésor viking enfoui dans les piliers d'Halvar. Mais il doit d'abord gagner la confiance de son équipage et échapper aux griffes de l'impitoyable East India Mercantile Company, qui fera tout ce qu'il faut pour l'arrêter.

À travers une quête épique du trésor viking des piliers de Halvar, Nautilus offre aux téléspectateurs un récit d'aventure familial, mêlant scènes palpitantes, émotions intenses, romance et humour.

Résumé des 4 épisodes diffusés cette semaine

Épisode 3 La force du peuple



Après avoir survécu aux assauts du Dreadnought et s'être libéré de l'emprise d'un calmar géant, le Nautilus fait escale sur une île pour prendre de l'eau et des provisions. L'équipage y rencontre alors l'excentrique Rajah Blanc, qui les accueille avec un enthousiasme un peu trop débordant pour être honnête...

Épisode 4 Sur une pente glissante



Après leur fuite de Karajan, Nemo s'attire les faveurs de l'équipage en les sauvant courageusement du Dreadnought. Affamés et assoiffés, ils s'aventurent sur une île tropicale a priori déserte et leur curiosité se voit récompensée par d'abondants arbres fruitiers. Mais leur soulagement est de courte durée : Blaster disparaît et ils découvrent des traces d'activité humaine peu engageantes...

Épisode 5 Hallucinations

L'anguille électrique géante attire inexorablement le Nautilus vers la Ceinture de feu. Humility tente de déloger l'anguille mais ses efforts se retournent contre le sous-marin, provoquant une panne du moteur. Pire encore, chacun à leur tour, les membres de l'équipage sont pris d'hallucinations provoquées par de mystérieuses spores rapportées de l'île visitée auparavant.

Épisode 6 L'Atlantide

Nemo sauve Humility juste à temps. Revenue à elle, elle se souvient de quelque chose qu'elle a vu dans l'eau, et Benoit pense que cela pourrait être l'Atlantide ! Il supplie Nemo de plonger et une petite équipe part à l’aventure.

Avec : Shazad Latif (Nemo), Georgia Flood (Humility Lucas), Céline Menville (Loti), Thierry Frémont (Benoit), Luke Arnold (Capitaine Billy Millais), Jacob Collins-Levy (Capitaine Youngblood), Damien Garvey (Directeur Crawley), Kayden Price (Blaster), Benedict Hardie (Edward Cuff), Arlo Green (Turan), Tyrone Ngatai (Kai), Ling Cooper Tang (Suyin), Pacharo Mzembe (Boniface), Andrew Shaw (Jiacomo), Chum Ehelepola (Jagadish), Ashan Kumar (Ranbir)...