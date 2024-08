"Ouija, un été meurtrier" : les 3 derniers épisodes diffusés sur France 3 jeudi 22 août 2024

Jeudi 22 août 2024 à partir de 21:10, France 3 diffusera les trois derniers épisodes de "Ouija un été meurtrier", une mini-série inédite réalisée par Thomas Bourguignon avec Bruno Solo.

L'histoire en quelques lignes...

Provence, été 82. Des lycéens français et leurs correspondants allemands font une séance de spiritisme.

Peu après, une série d’évènements tragiques s’abat sur le village. Auraient-ils réveillé un esprit maléfique ?

Les jeunes vont se lancer dans une enquête sur l’origine du mal qui frappe leurs familles.

21:10 Épisode 4 La nuit des étoiles filantes



En 1944, un meurtre racial secoue la ville. En 1982, les tensions s'accumulent. Jacques recherche Madeleine, dont le comportement erratique intrigue, tandis que Farid avoue une altercation violente avec Philippe. Les jeunes naviguent entre leur enquête sur le passé et leurs amours naissantes, tandis que le prêtre s'adonne à des expériences illicites avec ses amis. Les relations sont globalement mises à l'épreuve, culminant dans une confrontation entre Jacques et Oliver. Franck et Alice sont mystérieusement projetés dans le passé, témoins d'un affrontement mortel.

22:05 Épisode 5 La nuit de Séville



La France et l'Allemagne s'apprêtent à s'affronter en demi-finale de la Coupe du monde. En ville, les ados ont d'autres préoccupations. Mathieu songe avant tout à sauver sa grand-mère des griffes de Jacques. Heureusement, Oliver trouve un moyen de l'enfermer à la cave. Quand Mathieu demande des explications à son père, celui-ci lui explique n'avoir voulu que protéger sa mère. Il lui révèle alors l'histoire familiale. Jacques est le fils d'un Allemand, et sa mère a été tondue à la Libération. Il a vécu toute son enfance dans la honte. Bouleversé, Mathieu demande à son père s'il est le meurtrier de Philippe.

22:50 Épisode 6 Catharsis

L'euphorie du match cède place à une vague de germanophobie, plongeant le village dans un climat délétère. Frank et Alice se retrouvent au cœur d'une tempête de violence, confrontés à des agressions qui ravivent les blessures de l'Occupation. La découverte macabre du corps de Jacques ajoute une couche de mystère à l'atmosphère déjà chargée. Parallèlement, Klaus s'inquiète pour son sort et en fait part à Karine, craignant une escalade de la discrimination. Franck, hanté par des visions spectrales menaçantes, trouve refuge chez Alice. Malgré ses doutes et ses peurs, elle le pousse à continuer la pièce.