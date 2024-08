La 7ème et dernière saison de "Good Doctor" diffusée sur TF1 à partir du mercredi 11 août 2024

À partir du mercredi 11 septembre 2024 à 21:10, TF1 diffusera la 7ème et ultime saison de la série "Good Doctor" avec Freddie Highmore.

Dans cette dernière saison de "Good Doctor", de nouveaux défis attendent nos héros.

Après la naissance de leur fils, Steve, Shaun et Lea naviguent entre les joies et les défis de la parentalité et doivent s'adapter à leur nouveau rôle...

Pendant ce temps, l'équipe continue de faire face aux nombreux changements auxquels elle a été confrontée à l'hôpital au cours de l'année écoulée et doit apprendre à les accepter si elle veut aller de l'avant...

3 épisodes inédits pour la premère soirée

21:10 Épisode 7x01 Papa Shaun

Shaun et Léa font leurs premiers pas en tant que parents. Même si leurs styles ne s’accordent pas toujours, ils finissent par trouver des compromis. L’état de santé d’Eden, la fille de Morgan, empire plus vite que prévu. Elle a besoin d’un nouveau cœur. C'est aussi le cas de Jack, un nourrisson du même âge qui attend un cœur depuis trois mois. Malheureusement, le centre de greffe n’a qu’un seul organe disponible. La docteure Lim et son équipe vont devoir décider à quel bébé le donner. Jordan accuse le coup après le départ de Perez. Elle se sent d’autant plus seule qu’Asher lui fait faux bond pour passer plus de temps avec Jérôme, que Kalu lui reproche ses choix au moment de soigner Perez et que tout le monde semble aller de l'avant, excepté elle.

22:00 Épisode 7x02 Parier sur l'avenir

Incitée par la pédiatre à donner des biberons à Steve en plus de son lait maternel, Léa est en proie au doute. Morgan la rassure sur ses capacités de mère. La coprésidence ne se passe pas sans heurts entre Glassman et Lim. Deux étudiants en médecine arrivent dans le service. Charlie, jeune fille autiste, vénère Shaun, mais son hyperactivité lui fait faire des erreurs et lui attire les foudres de Shaun. Dom est un ancien sportif de haut niveau, qui s’est promis de devenir généraliste pour réparer l’injustice du système de santé envers les Afro-Américains, dont sa propre mère a souffert, mais qui s’évanouit à la vue du sang. Shaun, Jared et Charlie prennent en charge Richard, en visite chez sa fille, Grace. On découvre qu’il souffre de silicose et il a besoin d’une double greffe pulmonaire. Sa fille est cam-girl et préfère le cacher à son père, mais Charlie vend la mèche. Richard désapprouve cette activité et décide de retourner en Floride se faire opérer. Shaun le convainc d’accepter sa fille telle qu’elle est.

22:50 Épisode 7x03 La goutte de trop

Park et Dom travaillent sur un cas particulièrement sanglant : un patient dont la main est bloquée dans un hachoir à viande. Malgré tous ses efforts et les encouragements de Park, Dom comprend qu’il n’est vraiment pas fait pour ce métier. Sur les conseils de Kalu, Asher accepte de faire des compromis pour le bien de sa relation avec Jérôme. Morgan prépare son testament et demande à Léa et Shaun d’être les tuteurs légaux d’Eden dans le cas où elle et Park décèderaient. Shaun et son équipe font face à un véritable mystère médical et le comportement de Charlie complique encore plus les choses. Shaun ne parvient plus à la gérer. Glassman et Lim essaient de lui faire entendre raison, mais il refuse de les écouter.