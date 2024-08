La saison 2 de "Simon Coleman" diffusée sur France 2 à partir du vendredi 13 septembre 2024

À suivre sur France 2 à partir du vendredi 13 septembre 2024 à 21:10, la 2ème saison de "Simon Coleman" qui sera mouvementée pour notre héros qui jonglera entre travail et responsabilités familiales.

Simon Coleman est de retour ! Notre ancien flic parisien est désormais bien installé à Aix-en-Provence où il s’occupe de ses trois neveux à la suite de la disparition de leurs parents dans un accident. Tout en jouant les super tontons, il résout des enquêtes criminelles en compagnie de Chloé Becker et de ses nouveaux collègues.

Mais jongler entre ses responsabilités et son job n'est pas tous les jours facile car les enfants grandissent et Simon n’est pas toujours armé pour faire face aux problématiques du quotidien. D’autant plus que sa belle-sœur, qui souhaite récupérer la garde des enfants, ne lui fera aucun cadeau…

Avec Jean-Michel Tinivelli (Simon Coleman), Flavie Péan (Chloé Becker), Lilie Sussfeld (Violette Arnaud), Romane Libert (Clara Arnaud), Noam Kourdourli (Sam Arnaud), Ted Etienne (Cyril Langlois), Alika Del Sol (Commissaire Gaëlle Leclerc), Lani Sogoyou (Docteur Inès Laurcie), Vanessa Guedj (Corinne), Diane Robert (Victoria)...

Guests de la saison : Mélanie Maudran, Julien Masdoua, Juliette Tresanini, Rebecca Hampton, Serge Dupire, Juliette Poissonnier, Raphaële Volkoff, Cécilia Hornus, Piérick Tournier…

Cette seconde saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les deux premiers seront diffusés vendredi 13 septembre à partir de 21:05.

21:05 Épisode 2x01 Balle perdue

Fabien Delmas, directeur des ressources humaines dans un laboratoire de produits cosmétiques, meurt au beau milieu d’une partie de paintball organisée pour fédérer ses équipes. Simon et Chloé découvrent qu’il a été tué par une balle empoisonnée. Qui en voulait à ce DRH loué par tous pour son humanisme et sa bienveillance envers les salariés ? Simon et Chloé investissent le laboratoire où Fabien exerçait et découvrent que ce dernier n’était pas si apprécié… Et surtout que le poison qui l’a tué est issu d’une plante cultivée au sein du labo...

22:00 Épisode 2x02 Confiserie amère

Hugo, jeune pâtissier à la mode sur les réseaux, donne un cours de cuisine en ligne. Des dizaines d’abonnés suivent sa recette sur leur ordinateur. Mais un homme cagoulé déboule dans l’atelier de la confiserie et agresse Hugo, avant de détruire la webcam. C’est le noir total sur les écrans ! Quand Chloé et Simon arrivent sur place, le pâtissier a disparu : il a été enlevé sous les yeux même de ses abonnés. La famille reçoit dans la foulée une demande de rançon, tout le commissariat est mobilisé pour retrouver Hugo vivant avant la fin de l’ultimatum. Rapidement les deux enquêteurs identifient un ravisseur potentiel : le second du pâtissier. Seulement quand ils arrivent à mettre la main dessus, il est mort ! Hugo est à ses côtés, inconscient, blessé. La victime a-t-elle tué son ravisseur ?