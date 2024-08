Dimanche 25 août 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la série "Commissaire Dupin" avec Pasquale Aleardi.

Le commissaire Georges Dupin est muté par mesure disciplinaire de Paris à Concarneau, en Bretagne.

Ses enquêtes nous feront visiter les plus beaux paysages bretons, que ce citadin grognon va apprendre à apprécier.

21:10 Épisode 1x11 Une famille endeuillée



Lorsque Kadeg rend visite à sa tante Joëlle Contel comme tous les jeudis, il la retrouve grièvement blessée au pied de ses escaliers. Elle décède presque immédiatement dans ses bras. Kadeg entend du bruit à l’étage et monte voir si l’agresseur et toujours là, mais il est violemment assommé par derrière. Il est transporté à l'hôpital et doit être placé en coma artificiel.

Dupin, bouleversé de voir son collègue dans cet état, tente de comprendre ce qui s’est passé. L'enquête le mène sur les traces de la famille Contel et des multiples tragédies qui l'ont frappée…

À suite de cet inédit, France 3 rediffusera deux anciens épisodes.

22:40 Épisode 1x05 Le trésor d'Ys



Céline Kerkraums a été assasinée. Son cadavre est trouvé prés de la criée. La directrice du lieu, Gaetane Gauchat, est bouleversée. Céline Kerkraums était la petite amie de sa fille Laetitia. Gaetane Gauchat se rappelle avoir vu la jeune femme se disputer vers vingt heures avec son ex petit ami. Il affirme être à la recherche de la jeune femme. Il possède deux alibis pour l’heure du meurtre.

Ces deux alibis seront infirmés au cours de l’enquête. Pour l’heure, le jeune homme confie au commissaire Dupin que Céline et Laetitia étaient en conflit avec Charles Morin un gros entrepreneur de la région...

00:10 Épisode 1x06 La morte rose



C’est l’été, le commissariat tourne au ralenti. Claire, qui s’occupe d’un cas difficile à l’hôpital, a besoin de vacances, tout comme Dupin ! Il se joint à elle. Ils arrivent à l’hôtel de M. Bellet. Ce dernier leur parle du meurtre non élucidé d’une jeune femme de la région. Son corps avait été retrouvé dans la carrière de Jérôme Chastagner. Et depuis sept ans, le tueur court encore.

Dupin ne peut s’empêcher d’enquêter et rencontre Jérôme Chastagner, un homme rustre. Quand le cadavre d’’une jeune femme est retrouvé dans la carrière, Dupin est persuadé qu’il s’agit d’un meurtre...