"Plus belle la vie" du 26 au 30 août 2024 : résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 26 au vendredi 30 août 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:50 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 26 août 2024 • Épisode 155

Grâce aux révélations de Thomas, les policiers comprennent qu’ils font fausse route. De retour chez lui, Thomas ne parvient pas à pardonner à Riva. Boher ne décolère pas de ce que lui a fait Léa. Malgré elle, Mirta se retrouve dans une situation délicate.

Mardi 27 août 2024 • Épisode 156

Dans l’enquête, un nouvel élément vient discréditer une preuve importante. De son côté, Thomas continue d’en vouloir à Riva. Lorsqu’il croise Ulysse, Boher ne peut s’empêcher de le narguer. Au pavillon des fleurs, Barbara et Jennifer font connaissance.

Mercredi 28 août 2024 • Épisode 157

Au commissariat, les avis divergent sur l’identité du tireur. Riva sollicite l’aide de Mehdi pour faire face à son addiction. Au pavillon des fleurs, Jennifer et Barbara continuent leur lune de miel amicale. Le jour de son anniversaire, Mirta a du mal à masquer sa déception.

Jeudi 29 août 2024 • Épisode 158

Dans l’enquête des policiers, l’étau se resserre autour du coupable. Au pavillon des fleurs, Blanche et Luna tentent de venir en aide à une femme en danger. Finalement, Boher et Léa partagent un moment de complicité.

Vendredi 30 août 2024 • Épisode 159

Une reconstitution du soir de la fête permet à Patrick et Ariane de révéler le coupable. Pour remonter le moral de Mirta, Yolande lui propose une expérience inédite. Jennifer fait part de ses doutes à Barbara, qui l’aide à prendre une décision.