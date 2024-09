Les 2 premiers épisodes de "L'Éclipse" avec Anne Charrier et Claire Keim mercredi 4 septembre 2024 sur France 2 (vidéo)

Mercredi 4 septembre 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir les deux premier épisodes de "L'éclipse", une mini-série inédite en 6 épisodes avec Anne Charrier et Claire Keim.

L'histoire en quelques lignes....

Haut plateau de l’Aubrac, pays âpre et battu par les vents.

Un soir d’éclipse, Luca, 18 ans, tire accidentellement sur sa petite amie Nour avec l’arme de service de sa mère, Manue. Alors qu’il part chercher des secours, la jeune fille disparaît.

Manue et Johanna, gendarmes du pays et mères des enfants impliqués dans le drame, mènent l’enquête dans une communauté de paysans en pleine mutation. Alors qu’elles déterrent des conflits d’intérêts et des secrets de famille, les enjeux de l’enquête viennent peu à peu percuter leurs propres foyers.

Resumé des deux premiers épisodes

Épisode 1

Le petit village de Bouzouls en Aubrac est en effervescence. Manue et Johanna, deux gendarmes et amies, se retrouvent pour la grande fête du village qui célèbre l’éclipse qui aura lieu le soir même. Mais un drame vient troubler la fête. Nour, une fille de néo-ruraux installés depuis peu dans la région, disparaît après un terrible accident.

Manue et Johanna enquêtent sur cette disparition dans laquelle leurs enfants sont impliqués…

Épisode 2

Les recherches s’intensifient pour retrouver Nour. Chaque heure qui s’écoule diminue les chances de retrouver la jeune fille

Le procureur David Levy, que Johanna connaît de longue date, est dépêché sur l’enquête. Il interroge Luca, le fils de Manue, en couple depuis un an et demi avec Nour. Celui-ci clame qu’il n’a rien à voir avec sa disparition.

Mais, au fil de l’enquête, Manue et Johanna découvrent les secrets soigneusement enfouis de Luca. L’idylle adolescente en apparence sans histoire qu’il entretenait avec Nour comportait bien des zones d’ombre…