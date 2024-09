La mini-série inédite "Mum" diffusée sur ARTE jeudi 5 septembre 2024

Jeudi 5 septembre 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera "Mum", une mini-série inédite qui se compose de 6 épisodes de 26 minutes.

Un grand benêt de fils et sa petite amie gaffeuse, aussi coupés des réalités que les beaux-parents, qui, eux, ont officiellement perdu la tête, un frère affectueux mais un peu balourd, une belle-sœur imbuvable : pour affronter le deuil dans son hospitalier pavillon de banlieue, la douce Cathy, incarnation du tact anglais, n’est pas parfaitement entourée. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de l’ami Michael, dont elle est bien la seule à ignorer qu’il est éperdument amoureux d’elle.

Dans cette sitcom douce-amère où l’on rit souvent jaune, chaque épisode correspond à un mois de l’année, à l’exception d’une dernière ligne droite explosive concentrée sur une semaine. Mum se délecte de l’inconfort mais aussi de la tendresse des relations familiales. Par petites touches, l’intrigue suit la trajectoire d’une femme senior, qui apprivoise sa nouvelle vie, montrant à ses proches qu’à 60 ans celle-ci n’est pas finie.

Ancrée dans un quotidien des plus prosaïques, Mum sait néanmoins faire jaillir de cette banalité passion, cruauté et romantisme. À cet égard, Peter Mullan (Top of the Lake) compose un irrésistible Michael à la fougue contenue. Dorothy Atkinson (Pauline), en peste snobinarde mal dans sa peau s’ingéniant à tourmenter son compagnon, n’est pas mal non plus.

20:55 Épisode 1 Janvier

Cathy, 59 ans, vient de perdre son mari. Le jour des obsèques, elle reçoit sa famille. Son fils Jason croit l’aider énormément en repassant lui-même sa chemise. Nerveuse, Cathy encaisse avec moins d’aménité que d’habitude les piques de Pauline, la compagne de son frère, au snobisme pathologique. Elle fait aussi la connaissance de Kelly, la petite amie de son fils, qui, avec une ingénuité désarmante, commet impair sur impair. Comme toujours, Maureen et Reg, ses beaux-parents gâteux mais dotés d’une solide répartie, arrivent en se chamaillant. Pendant ce temps, Michael, un vieil ami, attend qu’on veuille bien le délester du magnifique bouquet de fleurs qu’il a apporté.

21:20 Épisode 2 Février

Le jour de la Saint-Valentin, Cathy voit arriver son frère Derek, accompagné de Pauline, que visiblement la visite assomme. Toujours envahissante, Kelly se prépare à sortir en lissant ses cheveux dans la cuisine impeccable de Cathy. Elle s’inquiète du projet de Jason de partir en Australie, éventualité qui paraît improbable à sa belle-mère. Michael est soucieux : il a découvert que Cathy avait reçu une carte pour la fête des amoureux.

21:50 Épisode 3 Mai

Toute la famille vient aider Cathy à débarrasser le fatras qui encombre son garage. Elle fait la connaissance de la redoutable Carol, la mère de Kelly, à côté de qui la jeune fille est un modèle de délicatesse. Derek s'est lié d'amitié avec un millionnaire en jouant au golf mais ne s’en attire pas moins les sarcasmes de son épouse. Kelly est fière d’avoir trouvé un job dans un supermarché, ce qui fait hurler de rire sa mère. Michael évoque un mystérieux rendez-vous.

22:20 Épisode 4 Août

Par un chaud jour d’été, Kelly et sa cousine prennent un bain de soleil dans le jardin, tandis que Cathy se prépare fébrilement à aller déjeuner avec un homme qu’elle vient de rencontrer sur Internet, veuf comme elle. Avide d’infos sur ce prétendant, Michael la conduit à son rendez-vous.

22:50 Épisode 5 Octobre

Jason jubile car il a décroché un entretien pour un poste en Australie. Mais Kelly est morte d’angoisse à cette idée, et s’en épanche abondamment auprès de Cathy. En revanche, elle n’arrive pas à en toucher un mot à son fiancé. Après une soirée mouvementée en compagnie de Derek, Michael se retrouve sur le canapé de Cathy avec un secret à garder.

23:20 Épisode 6 Décembre

Cathy reçoit toute la famille pour le Nouvel An. L'atmosphère est un peu tendue, car à l’extérieur Jason et Kelly se hurlent dessus au sujet de l’Australie. Tout en aidant son fils à surmonter cette crise et en s’affairant auprès de ses invités, Cathy parvient à trouver un moment pour offrir un joli cadeau à Michael.