"Capitaine Marleau" : trois épisodes à revoir sur France 2 vendredi 6 septembre 2024 avec Corinne Masiero

Vendredi 6 septembre 2024 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la série "Capitaine Marleau" avec Corinne Masiero.

Sous des manières caricaturales et des airs sarcastiques, Marleau fait preuve de redoutables capacités de déduction qui lui permettent de résoudre les enquêtes qui lui sont confiées.

Elle guette ses proies, les piste et les surprend à l’improviste : ses traques s'organisent, dans chaque épisode, autour d'une personne suspecte...

21:10 Épisode 4x05 Morte saison



Qui a tué Magali, 22 ans ? L’enquête plonge Marleau dans une station balnéaire hors saison, où règne la belle Lana, qui y possède un restaurant très couru. Il y a un an, Lana a perdu son fils, mortellement percuté par un chauffard qui a pris la fuite. Ce drame a eu raison de son couple, et aujourd’hui elle envisage de refaire sa vie ailleurs… Mais ce départ paraît bien précipité ! Qu’a donc à se reprocher Lana ? A-t-elle tué Magali pour venger son enfant mort ? Et où est passé le bébé avec qui Magali aurait été vue, peu avant d’être tuée ?

Marleau va remuer les mystères de cette petite communauté trop calme pour être honnête, et mettre à jour rancœurs et chantages pousse-au-crime.

En guests dans cet épisode : Laura Smet et Christophe Dechavanne.

22:50 Épisode 2x03 Sang et lumière



Maggie, ex-journaliste anglaise mariée avec le maire d’un village de Dordogne, a été enlevée et du sang retrouvé dans sa voiture. Marleau enquête dans cette commune peuplée d’expatriés anglais, recevant malgré elle l'aide d’un fin limier de Scotland Yard à la retraite. Tout le monde en voulait à l’exécrable Maggie, comme l’hôtelier local et sa fille. À moins que quelqu’un ne cherche à atteindre son mari, responsable de l’installation d’éoliennes sur la commune ?

Mais quand un couvreur est assassiné, après s’être livré à un mystérieux chantage, Marleau décide de se fier à son seul instinct et de prendre ses distances avec Scotland Yard…

00:20 Épisode 3x07 La reine des glaces



Vedette d’un spectacle sur glace, Salomé Revel voit approcher avec angoisse la fin de sa carrière de patineuse. Lors d’une répétition, elle se blesse, ce qui permet à sa jeune rivale Lucie Engelberg de la supplanter. Quelques heures plus tard, Lucie est retrouvée morte, victime de coups violents. Salomé fait figure de suspecte idéale, mais Marleau est trop fine pour ne pas voir que l’affaire est plus compliquée : derrière des rivalités professionnelles se révèlent des secrets de famille…

En guests dans cet épisode : Sylvie Testud et Christophe Lambert.