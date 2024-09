"9-1-1" saison 7 : les épisodes 5 & 6 diffusés sur M6 mardi 10 septembre 2024

Mardi 10 septembre 2024 à partir de 21:10, M6 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de la 7ème saison inédite de la série "9-1-1".

Impliquée dans des urgences toujours aussi spectaculaires, l’équipe du 9-1-1 de Los Angeles reprend du service !

Avec un début de saison marqué par une catastrophe de grande ampleur pour Athena et Bobby partis en lune de miel, nous assisterons à un mariage très attendu et le retour d’anciens personnages.

Cette saison est l’occasion de fêter le 100ème épisode de la série dans lequel Buck, après avoir échappé de peu à la mort la saison dernière, entamera une nouvelle relation qui lui permettra de se découvrir un peu plus…

21:10 Épisode 7x05 Qui suis-je ?



La 118 est appelée pour secourir un homme qui semble avoir perdu le contrôle de sa main. Pendant ce temps, Hen et Karen accueillent un nouveau membre dans leur famille. Eddie et Marisol analysent leur relation alors que Buck apprend à gérer ses nouveaux sentiments.

21:55 Épisode 7x06 Very bad amnésie

Après des années d'attente, le jour tant attendu arrive : le mariage de Maddie et Chimney ! Mais lorsque le marié disparaît mystérieusement, les membres de l’unité 118 se lancent alors dans une course contre la montre pour s'assurer qu'il ne rate pas le jour le plus important de sa vie.