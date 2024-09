"L'Éclipse" : les épisodes 3 & 4 diffusés sur France 2 mercredi 11 septembre 2024

Mercredi 11 septembre 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de "L'éclipse", une mini-série inédite avec Anne Charrier et Claire Keim.

L'histoire en quelques lignes....

Haut plateau de l’Aubrac, pays âpre et battu par les vents.

Un soir d’éclipse, Luca, 18 ans, tire accidentellement sur sa petite amie Nour avec l’arme de service de sa mère, Manue. Alors qu’il part chercher des secours, la jeune fille disparaît.

Manue et Johanna, gendarmes du pays et mères des enfants impliqués dans le drame, mènent l’enquête dans une communauté de paysans en pleine mutation. Alors qu’elles déterrent des conflits d’intérêts et des secrets de famille, les enjeux de l’enquête viennent peu à peu percuter leurs propres foyers.

Resumé des épisodes 3 & 4

Épisode 3

Manue et Johanna travaillent à présent sur une affaire de meurtre. Alors qu’elles se penchent sur la liaison que Nour entretenait avec un homme plus âgé, les enquêtrices découvrent les aspirations secrètes de l’adolescente. Depuis son départ de Paris et son installation à Bozouls, la jeune fille cultivait des désirs d’évasion. Manue et Johanna pensent que l’adolescente en souffrance est tombée dans un piège qui a causé sa perte…

Épisode 4

Manue est une nouvelle fois éprouvée par l’enquête. Cette fois-ci, les investigations se resserrent autour de son neveu, Quentin Germain. L’enquête déterre une sombre histoire qui a opposé Nour à l’adolescent. Manue découvre avec effroi le côté obscur de ce garçon qu’elle a vu grandir. Héritier d’une riche famille d’éleveurs de la région, Quentin présente en effet un profil inquiétant qui fait de lui leur suspect numéro un…