La saison 2 de la série "Mum" diffusée sur ARTE jeudi 12 septembre 2024

Jeudi 12 septembre 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera dans son intégralité la 2ème saison de la mini-série "Mum" qui se compose de 6 épisodes de 26 minutes.

Un grand benêt de fils et sa petite amie gaffeuse, aussi coupés des réalités que les beaux-parents, qui, eux, ont officiellement perdu la tête, un frère affectueux mais un peu balourd, une belle-sœur imbuvable : pour affronter le deuil dans son hospitalier pavillon de banlieue, la douce Cathy, incarnation du tact anglais, n’est pas parfaitement entourée. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de l’ami Michael, dont elle est bien la seule à ignorer qu’il est éperdument amoureux d’elle.

Dans cette sitcom douce-amère où l’on rit souvent jaune, chaque épisode correspond à un mois de l’année, à l’exception d’une dernière ligne droite explosive concentrée sur une semaine. Mum se délecte de l’inconfort mais aussi de la tendresse des relations familiales. Par petites touches, l’intrigue suit la trajectoire d’une femme senior, qui apprivoise sa nouvelle vie, montrant à ses proches qu’à 60 ans celle-ci n’est pas finie.

Ancrée dans un quotidien des plus prosaïques, Mum sait néanmoins faire jaillir de cette banalité passion, cruauté et romantisme. À cet égard, Peter Mullan (Top of the Lake) compose un irrésistible Michael à la fougue contenue. Dorothy Atkinson (Pauline), en peste snobinarde mal dans sa peau s’ingéniant à tourmenter son compagnon, n’est pas mal non plus.

20:55 Épisode 1 Mars

Si Cathy voulait cacher qu’elle fêtait aujourd’hui ses 60 printemps, c’est raté. Kelly et Jason ont littéralement placardé sa petite maison de briques de bannières proclamant la nouvelle. Pour célébrer l’événement, toute la famille s’apprête à aller déjeuner dans un restaurant qui n’a pas l’heur de plaire à Pauline. Le coffre de Michael déborde de cadeaux…

21:20 Épisode 2 Avril

En ce dimanche de Pâques, Cathy a prévu de faire place nette dans l’entrée, avec l’aide de Michael, avant qu’on vienne poser une nouvelle moquette. Son fils et sa belle-fille s’inquiètent de la voir rester à la maison un jour pareil et veulent l’entraîner chez la tante de Kelly. Cathy annonce à Derek et Pauline, de passage, qu’elle attend la visite de son amie Lyn. Fanfaron, Derek se rappelle que celle-ci en pinçait autrefois pour lui, ce qui fait bouillir Pauline de jalousie.

21:45 Épisode 3 Juin

Cathy organise un barbecue. Seulement, Michael n’a pas répondu à son e-mail et elle se demande pourquoi. Kelly est toute contente d'avoir trouvé un appartement. Pauline, particulièrement crispée, et Derek arrivent, accompagnés de Daniele, la fille adolescente de ce dernier, en pleine période punk.

22:15 Épisode 4 Juillet

Kelly est plus exaspérante que jamais. Heureusement, elle et Jason s’apprêtent à partir en vacances. Le dévoué Michael, qui vient d'apprendre le décès de sa mère, se porte néanmoins volontaire pour les conduire à l'aéroport. Profondément remué, il essaie d’avouer ses sentiments à Cathy, mais celle-ci met ce débordement d’émotion sur le compte du chagrin et ne lui donne pas la réponse qu’il attendait.

22:45 Épisode 5 Septembre

Sous l’œil dédaigneux de Pauline, Michael offre les ustensiles de cuisine qui appartenait à sa mère à Cathy. Celle-ci mitonne en pure perte un délicieux repas pour son beau-père Reg, rétif à la gastronomie. Il est vrai que son épouse, Maureen, subit une opération sérieuse à l’hôpital. Michael annonce incidemment à Cathy qu’il envisage de déménager en Espagne. Mais après avoir appris des nouvelles réconfortantes de Maureen, les deux amis sortent de leur réserve et tombent dans les bras l’un de l’autre.

23:10 Épisode 6 Novembre

Lors de la Bonfire Night, une fête nationale britannique, toute la famille se retrouve chez Cathy et se prépare pour le feu d'artifice. Jason et Kelly se sont finalement décidés à déménager. Pauline est offusquée car non seulement Derek n'a pas rapporté de pain complet, mais en plus il a fini par la traiter de snob. Michael a trouvé un appartement en Espagne…