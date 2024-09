La saison 9 de "Brokenwood" diffusée sur France 3 à partir du dimanche 15 septembre 2024

Dimanche 15 septembre 2024 à 21:10, France 3 débutera la diffusion de la 9ème saison de la série "Brokenwood" avec le premier épisode inédit « Le musical ».

Brokenwood, petite bourgade de Nouvelle-Zélande, est toujours aussi charmante et toujours aussi mortelle. Des meurtres étranges, perturbants et toujours déconcertants. Ils surviennent quand on s’y attend le moins et ont pour victimes des amis et voisins. Et leurs auteurs sont toujours ceux qu’on ne soupçonnerait jamais.

Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour résoudre ces crimes.

Épisode 9x01 Le musical

Ce soir, c’est la première du spectacle musical sur l’histoire de Brokenwood ! En pleine représentation, un acteur reçoit un projecteur sur la tête et meurt sur le coup.

Mike et son équipe vont devoir déterminer qui voulait la mort de cet homme qui rêvait d’amener le spectacle jusqu’à Broadway.