"L'Éclipse", les deux derniers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 18 septembre 2024

Mercredi 18 septembre 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes de "L'éclipse", une mini-série inédite avec Anne Charrier et Claire Keim.

L'histoire en quelques lignes....

Haut plateau de l’Aubrac, pays âpre et battu par les vents.

Un soir d’éclipse, Luca, 18 ans, tire accidentellement sur sa petite amie Nour avec l’arme de service de sa mère, Manue. Alors qu’il part chercher des secours, la jeune fille disparaît.

Manue et Johanna, gendarmes du pays et mères des enfants impliqués dans le drame, mènent l’enquête dans une communauté de paysans en pleine mutation. Alors qu’elles déterrent des conflits d’intérêts et des secrets de famille, les enjeux de l’enquête viennent peu à peu percuter leurs propres foyers.

Resumé des épisodes 5 & 6

Épisode 5

Alors que les enquêteurs pensent tenir leur coupable, un rebondissement inattendu rebat toutes les cartes. Angèle et Luca, les enfants de Johanna et Manue, se retrouvent dans le viseur de David Levy qui les assiste dans leurs investigations. Guidées par leur instinct de mère, Manue et Johanna refusent de croire à la culpabiité de leur enfant. Mises au ban de l’enquête, les deux amies se déchirent …

Épisode 6

Alors que Manue et Johanna sont dessaisies de l’enquête, David Levy ordonne une reconstitution pour déterminer les responsabilités de chacun. Les ados rejouent le drame sous les yeux des gendarmes. Brouillée depuis l’accusation de leurs enfants, Manue et Johanna vont devoir s’unir pour découvrir l’identité du meurtrier de Nour.