La mini-série "Nightsleeper" diffusée sur TF1 à partir du mercredi 9 octobre 2024

"Nightsleeper", la mini-série événement de la BBC, sera diffusée sur TF1 chaque mercredi soir à 21:10 à partir du 9 octobre 2024.

L'histoire en quelques lignes...

Lorsque le train de nuit Glasgow-Londres est piraté à l'aide d'un mystérieux dispositif, douze passagers se retrouvent piégés à bord…

Alors que le train est hors de contrôle et que toutes les communications ont été coupées, un ancien policier, Joe Roag (Joe Cole), finit par prendre contact avec la directrice de la cybersécurité Abby Aysgarth (Alexandra Roach), via un téléphone satellite.

Abby et son équipe découvrent bientôt que non seulement le train, mais aussi tout le réseau ferroviaire ont été piratés, le rendant impossible à contrôler.

Joe et Abby, ces deux étrangers uniquement reliés par un téléphone, doivent désormais faire équipe et trouver un moyen d'arrêter ce train et sauver ses passagers.

Cette mini-série se compose de 6 épisodes.