"Simon Coleman" saison 2, deux épisodes inédits diffusés sur France 2 vendredi 20 septembre 2024

Vendredi 20 septembre 2024 à 21:05, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 2ème saison de la série "Simon Coleman".

Simon Coleman est de retour ! Notre ancien flic parisien est désormais bien installé à Aix-en-Provence où il s’occupe de ses trois neveux à la suite de la disparition de leurs parents dans un accident. Tout en jouant les super tontons, il résout des enquêtes criminelles en compagnie de Chloé Becker et de ses nouveaux collègues.

Mais jongler entre ses responsabilités et son job n'est pas tous les jours facile car les enfants grandissent et Simon n’est pas toujours armé pour faire face aux problématiques du quotidien. D’autant plus que sa belle-sœur, qui souhaite récupérer la garde des enfants, ne lui fera aucun cadeau…

21:05 Épisode 2x03 Les apparences

Deux agents d’entretien marchent dans une allée qui borde le jardin de la prestigieuse clinique du Roi-René. L’homme de tête s’arrête brutalement et pousse un cri. À une vingtaine de mètres, un corps gît, couché sur le dos devant la façade de l’établissement. Un filet de sang s’est écoulé sous son crâne.

Lorsque Simon Coleman et Chloé arrivent sur la scène de crime, ils ne se doutent pas que le meurtre de Mathias Deresz va les entraîner à chercher bien au-delà des apparences. Qui pouvait en vouloir à ce chirurgien esthétique au point de le défenestrer ?

Entre le personnel, les patients et la direction, personne ne semble vouloir dire la vérité et la victime elle-même semble avoir une personnalité bien plus complexe qu’il n’y paraît…

22:00 Épisode 2x04 Requiem pour un Don Juan

Les propriétaires d’une superbe villa ont la mauvaise surprise de découvrir à leur retour de week-end le cadavre de Lionel, l’agent immobilier à qui ils avaient confié la vente de leur bien.

Appelés sur les lieux, Simon et Chloé comprennent rapidement que Lionel utilisait la villa comme garçonnière pour abriter une relation adultère. Soupçonnant un crime passionnel, ils retrouvent la maîtresse de la victime qui leur explique qu’elle connaissait à peine le défunt, avec qui elle avait noué contact via une application de rencontres. Une application sur laquelle Lionel se présentait comme un riche PDG esseulé : un profil très éloigné de la réalité, mais qui lui permettait de multiplier les conquêtes, en utilisant les biens luxueux de ses clients pour crédibiliser son statut de multimillionnaire.

Entre les nombreuses femmes trompées par son stratagème et les clients de l’agence bernés par l’agent immobilier indélicat, la liste des suspects s’allonge…