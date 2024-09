"Brokenwood" : On ne choisit pas sa famille, épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 22 septembre 2024

Dimanche 22 septembre 2024 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir le deuxième épisode de la 9ème saison de la série "Brokenwood" : « On ne choisit pas sa famille ».

Brokenwood, petite bourgade de Nouvelle-Zélande, est toujours aussi charmante et toujours aussi mortelle. Des meurtres étranges, perturbants et toujours déconcertants. Ils surviennent quand on s’y attend le moins et ont pour victimes des amis et voisins. Et leurs auteurs sont toujours ceux qu’on ne soupçonnerait jamais.

Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour résoudre ces crimes.

Épisode 9x02 On ne choisit pas sa famille



Dolly Wadsworth fête ses 90 ans lors d’une soirée extravagante dans le manoir familial. Mais, le lendemain, une jeune femme inconnue est retrouvée morte dans le coffre de voiture d’une des invités et le frère de Dolly, qui était très malade, est également décédé pendant la nuit.

Mike et ses collègues vont devoir faire le tri dans les rivalités familiales et les secrets longtemps enfouis pour démêler le vrai du faux.