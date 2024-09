"Brocéliande", résumé des épisodes 3 & 4 diffusés lundi 23 septembre 2024 sur TF1 (vidéo)

Lundi 23 septembre 2024 à partir de 21:10, TF1 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de "Brocéliande", une mini-série avec Nolwenn Leroy.

L'histoire en quelques lignes...

Biologiste reconnue et admirée, Fanny Legoff (Nolwenn Leroy) vit depuis plus de 20 ans à Paris, après avoir quitté la fac de Brocéliande pendant ses études à la suite de la disparition de sa meilleure amie Laura pour laquelle elle avait été soupçonnée. Lorsque Fanny reçoit un colis contenant une serpe recouverte de sang séché, elle décide de revenir sur les lieux, 20 ans après le drame.

En acceptant de participer à un séminaire de la fac de biologie de Brocéliande, Fanny retrouve alors des lieux qu’elle connaît bien et qui sont chargés de souvenirs. Mais peu de temps après son arrivée, une de ses élèves disparaît de la même façon que Laura… Dans les deux cas, Fanny est la dernière personne à les avoir vues en vie. Pourquoi l’histoire se répète-t-elle ainsi ?

Les deux premiers épisodes seront diffusés lundi 16 septembre 2024 à partir de 21:10.

21:10 Épisode 3

L’autopsie de Laura, dont le cadavre était enterré sous le goudron de la cour de l’université, permet de démonter qu’elle a été assassinée il y a vingt ans. Mais alors comment le sang de Laura a-t-il pu se retrouver sur ses vêtements ? Tandis que la police augmente la pression, Fanny peut compter sur le soutien de Maxence et Julien, même si la jalousie grandit... Mais plus Fanny se forge la conviction que Chloé est encore en vie, plus elle sent le piège se refermer.

22:05 Épisode 4

Alors qu’ils espéraient confronter Chloé, Fanny et Maxence la retrouvent assassinée. Ayant découvert le corps, Fanny et Maxence se retrouvent au centre des suspicions. Alors que les gendarmes découvrent un bijou dans la main de Chloé, Fanny reconnaît la boucle d’oreille que Laura portait le soir de sa mort. Comment Chloé s’est-elle retrouvée en possession de la boucle d’oreille ? Avait-elle identifié le meurtrier de Laura ? Au même instant, Lucas est retrouvé dans la forêt, prostré, incapable de parler…

Avec : Nolwenn Leroy, Marie-Anne Chazel, Catherine Marchal, Thomas Jouannet, Arnaud Binard, Léonie Simaga, Medi Sadoun et Lorànt Deutsch.