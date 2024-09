"Fortune de France", résumé des épisodes 3 & 4 diffusés lundi 23 septembre 2024 sur France 2 (vidéo)

Lundi 23 septembre 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir deux épisodes inédits de "Fortune de France", une mini-série réalisée par Christopher Thompson adaptée de la fabuleuse saga de Robert Merle au coeur de la France des guerres de Religion du XVIe siècle.

L'histoire en quelques lignes...

Périgord noir, 1557. Les guerres de Religion menacent la France.

Derrière les remparts du château de Mespech, cerné par un monde dangereux, hostile et intolérant, la famille Siorac lutte pour sa survie et ses convictions.

Jean, le père, est contraint de renouer avec la violence pour défendre son idéal.

Isabelle, la mère, se bat pour exister dans un monde où les hommes font la loi.

Pierre et François, les fils, entrent brutalement dans l’âge adulte, déchirés comme leur pays entre la foi protestante de leur père et la ferveur catholique de leur mère.

Il y a la vie d’une communauté, les maîtres et les serviteurs, les parents et les enfants, les épidémies, les adversaires, les batailles et les deuils, la science et les superstitions et les histoires d’amour.

21:10 Épisode 3 La conversion

Après une héroïque résistance menée par Isabelle, Mespech triomphe des brigands, révélant la trahison de Fontenac. Revenu de la guerre couvert de gloire, Siorac, devenu baron de Mespech, en profite pour annoncer la conversion de la communauté au protestantisme, malgré l’opposition intraitable d’Isabelle, fidèle à sa foi catholique.

22:00 Épisode 4 La médaille



Après leur conversion, Siorac et Sauveterre aspirent à la paix, en dépit de la résistance d’Isabelle et des autres femmes de la maison. À l'extérieur du château, le pays se déchire. Prise en otage par un chef protestant fanatique, Isabelle est sauvée in extremis par Siorac. Les époux se réconcilient, Isabelle est de nouveau enceinte.

Avec Nicolas DUVAUCHELLE (Jean de Siorac), Guillaume GOUIX (Jean de Sauveterre), Lucie DEBAY (Isabelle de Caumont), Grégory FITOUSSI (Baron de Fontenac), Blandine BELLAVOIR (Cathou), Antoine GOUY (Gamelin), Simon ZAMPIERI (Pierre de Siorac), Lou LAMPROS (Hélix), Angelina WORETH (Diane de Fontenac), Marcel THOMPSON (François de Siorac), Ophélie BAU (Franchou), Louis DURANT (Samson), David AYALA (Cabusse), Isabelle DE HERTOGH (Maligou), Émilie INCERTI (Barberine)...