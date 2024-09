"Good Doctor" saison 7 : les épisodes 7 & 8 diffusés sur TF1 mercredi 25 septembre 2024

Mercredi 25 septembre 2024 à partir de 21:10, TF1 diffusera deux épisodes inédits de la 7ème et ultime saison de la série "Good Doctor" avec Freddie Highmore.

Dans cette dernière saison de "Good Doctor", de nouveaux défis attendent nos héros.

Après la naissance de leur fils, Steve, Shaun et Lea naviguent entre les joies et les défis de la parentalité et doivent s'adapter à leur nouveau rôle...

Pendant ce temps, l'équipe continue de faire face aux nombreux changements auxquels elle a été confrontée à l'hôpital au cours de l'année écoulée et doit apprendre à les accepter si elle veut aller de l'avant...

21:10 Épisode 7x07 La nounou parfaite



Tout le monde est encore sous le choc après la mort d’Asher. Jérôme envisage de démissionner car l’hôpital lui rappelle trop de souvenirs avec Asher. Kalu tente de l’aider comme il le peut. Jordan traverse une profonde crise de foi et sa rencontre avec un homme qui se prend pour Jésus ne fait que renforcer sa colère. Finalement, chacun trouve un peu de réconfort dans son activité professionnelle. Le travail de deuil peut commencer.

Léa en veut à Morgan de lui avoir volé la nounou parfaite. Mais elles finissent par trouver une solution. Joëlle, la nounou, fait une remarque concernant le comportement de Steve qui soulève des inquiétudes chez Shaun. Il se pourrait qu'il présente des signes d’autisme.

22:00 Épisode 7x08 Les pieds sur terre



Shaun est convaincu que Steve présente des signes précoces d’autisme. Il est prêt à tout pour faire dépister son fils, même s’il est trop jeune pour qu’un diagnostic soit fiable et même contre l’avis de Léa, ce qui provoque une dispute mémorable.

Morgan souhaite que son mariage avec Park ait lieu dès que possible pour augmenter leurs chances d’adopter Eden, mais Park rêve de romantisme et Morgan, qui est tout l’opposé, ne réussit qu’à le braquer en lui faisant plusieurs demandes en mariage catastrophiques.

Shaun, Jared et Charlie prennent en charge Tayo, un jeune garçon qui possède un troisième bras, suite à une grossesse gémellaire, et dont les parents se disputent sans arrêt.

Jordan, Dominick et Park soignent Mason, un botaniste de retour de la Station spatiale internationale, qui en plus de douleurs intenses semble avoir changé de personnalité depuis son retour sur Terre.

Glassman refuse de laisser Hannah, sa jeune patiente dépendante aux opiacés, disparaître dans la nature. Elle lui rappelle trop sa fille, Maddie, morte d’une overdose au même âge. Contre toute déontologie, il décide de l’héberger chez lui pour pouvoir veiller sur elle.