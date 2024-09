"Simon Coleman", les derniers épisodes de la saison 2 diffusés sur France 2 vendredi 27 septembre 2024

Vendredi 27 septembre 2024 à 21:05, France 2 diffusera les deux derniers épisodes inédits de la 2ème saison de la série "Simon Coleman".

Simon Coleman est de retour ! Notre ancien flic parisien est désormais bien installé à Aix-en-Provence où il s’occupe de ses trois neveux à la suite de la disparition de leurs parents dans un accident. Tout en jouant les super tontons, il résout des enquêtes criminelles en compagnie de Chloé Becker et de ses nouveaux collègues.

Mais jongler entre ses responsabilités et son job n'est pas tous les jours facile car les enfants grandissent et Simon n’est pas toujours armé pour faire face aux problématiques du quotidien. D’autant plus que sa belle-sœur, qui souhaite récupérer la garde des enfants, ne lui fera aucun cadeau…

21:05 Épisode 2x05 Le Millésime

Jean Chassagne, vigneron apprécié de la région, est retrouvé mort dans ses vignes. Quelqu’un l’a violemment frappé à la tête et l’a laissé se vider de son sang. Sur la scène de crime, peu d’indices, mis à part une étrange bouteille sans étiquette retrouvée par Simon à quelques dizaines de mètres du corps. Qui a commis le crime ? Un vigneron rival qui hait la victime depuis des décennies ? Le jeune et ambitieux maître de chai ? Ou encore la fille de Chassagne, revenue pour prêter main-forte à son père et relancer le domaine en perdition ?

Entre vins secrets et dégustation à l’aveugle, Simon et Chloé arpentent les vignes pour résoudre une enquête millésimée.

Et tandis qu’au commissariat Cyril n’en finit plus de commettre des fautes à son code de la route qu’il doit passer prochainement, Simon doit aussi composer avec Victoria qui, installée à la maison pour quelques jours, fait régner sa loi, au grand dam de Violette, Clara et Sam…

22:00 Épisode 2x06 Juste une illusion

Stella, une star de la magie meurt, pendant les répétitions de son nouveau tour. Simon et Chloé découvrent qu’il s’agit d’un meurtre. En effet, les menottes dont elle devait se détacher ont été trafiquées. Aucune chance qu’elle sorte vivante de son caisson rempli d’eau, les mains ainsi entravées. Très vite, l’assistant de la magicienne est suspecté. Voulant occuper lui aussi le devant de la scène, il ne supportait plus d’être dans l’ombre de la vedette.

Les deux enquêteurs investissent le milieu de la magie plein de fausses trappes et de mystères pour découvrir que d’autres suspects se cachent dans l’ombre. Simon et Chloé ne croient pas à la magie, il y a forcément un truc logique pour attraper le tueur !