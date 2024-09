Inédit de "Brokenwood", Les Petites Sœurs de Sainte-Monica, dimanche 29 septembre 2024 sur France 3

Dimanche 29 septembre 2024 à 21:05, France 3 vous proposera de découvrir le troisième épisode de la 9ème saison de la série "Brokenwood" : « On ne choisit pas sa famille ».

Brokenwood, petite bourgade de Nouvelle-Zélande, est toujours aussi charmante et toujours aussi mortelle. Des meurtres étranges, perturbants et toujours déconcertants. Ils surviennent quand on s’y attend le moins et ont pour victimes des amis et voisins. Et leurs auteurs sont toujours ceux qu’on ne soupçonnerait jamais.

Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour résoudre ces crimes.

Épisode 9x03 Les Petites Sœurs de Sainte-Monica

La congrégation des Petites Sœurs de Sainte-Monica est en émoi suite à la découverte du corps sans vie de sœur Angelica, étranglée avec une cordelière qui sert normalement à ceinturer l’habit des nonnes.

L’enquête de la brigade criminelle ne va pas être facilitée par le vœu de silence prononcé par les nonnes…